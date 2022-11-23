ماكدونالدز السعودية تتزين بالأخضر دعمًا للمنتخب السعودي

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في سابقة هي الأولى من نوعها قامت سلسلة مطاعم ماكدونالدز في السعودية بتغيير لون شعارها من الأحمر إلى الأخضر وذلك لدعم المنتخب السعودي المشارك في بطولة كأس العالم المقامة في قطر.
وأطلقت ماكدونالدز، حملة كبيرة لدعم المنتخب السعودي لكرة القدم وذلك بفروعها وعلى حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي تحت شعار “معاك يالأخضر”.