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مطلقًا حملة شعارها معاك يالأخضر

ماكدونالدز السعودية تتزين بالأخضر دعمًا للمنتخب السعودي

2022-11-23 الساعة 2:59
ماكدونالدز السعودية تتزين بالأخضر دعمًا للمنتخب السعودي
المواطن - الرياض

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في سابقة هي الأولى من نوعها قامت سلسلة مطاعم ماكدونالدز في السعودية بتغيير لون شعارها من الأحمر إلى الأخضر وذلك لدعم المنتخب السعودي المشارك في بطولة كأس العالم المقامة في قطر.

وأطلقت ماكدونالدز، حملة كبيرة لدعم المنتخب السعودي لكرة القدم وذلك بفروعها وعلى حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي تحت شعار “معاك يالأخضر”.

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