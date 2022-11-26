مالك تويتر يرفض دعم بايدن للرئاسة مجددًا

فيفا: ولي العهد وضع خارطة الطريق لإنجاز الأخضر موقف إنساني.. مضيفة الخطوط السعودية تطعم راكبًا من ذوي الإعاقة الملعب أكثر مكان للتعبير عن الفرح بفوز المنتخب السعودي عبدالعزيز بن سعود بن نايف يُرزق بـ الجوهرة أجواء باريسية فريدة في بوليفارد وورلد لقطات لسحب مياه الأمطار من أنفاق جدة الأرصاد: استمرار الأمطار على جدة حتى صباح الغد ياسر الشهراني يطمئن الجماهير بعد العملية الجراحية ولي العهد يعتمد التوجه التنموي لجزيرة دارين وتاروت حالة الاستنفار القصوى بجدة لمواجهة الحالة المطرية
أعرب مالك تويتر الجديد إيلون ماسك، عن خيبة أمله من الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، معلناً أنه سيدعم حاكم ولاية فلوريدا، رون دي سانتيس للانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2024.
وأجاب ماسك، في تغريدة له عبر تويتر، رداً على سؤال أحد المستخدمين على تويتر عما إذا كان سيؤيد دي سانتس، بنعم.
كما أوضح أنه يفضل اختيار رئيس وسطي ومقبول لرئاسة عام 2024. وتابع: كنت آمل أن يكون هذا هو الحال بالنسبة لبايدن لكننا أصبنا بخيبة أمل حتى الآن.
وتحدث عن حظر حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن تويتر، مؤكدًا أنه كان خطأ فادحاً.
وأضاف في الوقت عينه أن ليس لديه أي مشكلة بعدم عودة الرئيس الجمهوري السابق إلى التغريد عبر المنصة، في إشارة إلى إعلان الأخير في وقت سابق أنه باق في منصته تروث سوشيال في الوقت الحالي.
وأكد أنه الأهم حالياً هو أن تويتر صحح هذا الخطأ الفادح، لاسيما أن ترامب لم يخالف في حينه قوانين أو معايير وضعتها الشركة.
إلى ذلك اعتبر أن إهانة رئيس في منصبه يقوض الرأي العام ويزعزع ثقة نصف الشعب الأمريكي بتويتر.
وكان مالك العصفور الأزرق أعلن الخميس منح عفو عن آلاف الحسابات المعلقة، التي يتوقع خبراء الأمان على الإنترنت أن تؤدي إلى زيادة المضايقات وخطاب الكراهية والمعلومات المضللة.
وجاء إعلان الملياردير بعد أن طلب في استطلاع رأي إلكتروني التصويت على إعادة الحسابات التي لم تخرق القانون أو تشارك في رسائل غير مرغوب فيها فظيعة.
وحين أتت نسبة التصويت بنعم 72%، علق ماسك قائلاً: لقد قال الناس كلمتهم. العفو سيبدأ الأسبوع المقبل، مع أن مثل هذه الاستطلاعات على الإنترنت ليست علمية ويمكن بسهولة أن تتأثر بالتدخل الإلكتروني.
يذكر أن حساب ترامب كان حظر في يناير من العام الماضي(2021)، بعد أن اقتحم أنصاره مبنى الكابيتول في مشهد صدم البلاد، إثر دعوات تحريضية روجت لنظرية تزوير الانتخابات الرئاسية من أجل فوز بايدن وإخراج الرئيس الجمهوري من البيت الأبيض.