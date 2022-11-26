مالك تويتر يرفض دعم بايدن للرئاسة مجددًا

أعرب مالك تويتر الجديد إيلون ماسك، عن خيبة أمله من الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، معلناً أنه سيدعم حاكم ولاية فلوريدا، رون دي سانتيس للانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2024.

خيبة أمل

وأجاب ماسك، في تغريدة له عبر تويتر، رداً على سؤال أحد المستخدمين على تويتر عما إذا كان سيؤيد دي سانتس، بنعم.

كما أوضح أنه يفضل اختيار رئيس وسطي ومقبول لرئاسة عام 2024. وتابع: كنت آمل أن يكون هذا هو الحال بالنسبة لبايدن لكننا أصبنا بخيبة أمل حتى الآن.

حظر ترامب

وتحدث عن حظر حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن تويتر، مؤكدًا أنه كان خطأ فادحاً.

وأضاف في الوقت عينه أن ليس لديه أي مشكلة بعدم عودة الرئيس الجمهوري السابق إلى التغريد عبر المنصة، في إشارة إلى إعلان الأخير في وقت سابق أنه باق في منصته تروث سوشيال في الوقت الحالي.

خطأ فادح

وأكد أنه الأهم حالياً هو أن تويتر صحح هذا الخطأ الفادح، لاسيما أن ترامب لم يخالف في حينه قوانين أو معايير وضعتها الشركة.

إلى ذلك اعتبر أن إهانة رئيس في منصبه يقوض الرأي العام ويزعزع ثقة نصف الشعب الأمريكي بتويتر.

عفو عام

وكان مالك العصفور الأزرق أعلن الخميس منح عفو عن آلاف الحسابات المعلقة، التي يتوقع خبراء الأمان على الإنترنت أن تؤدي إلى زيادة المضايقات وخطاب الكراهية والمعلومات المضللة.

وجاء إعلان الملياردير بعد أن طلب في استطلاع رأي إلكتروني التصويت على إعادة الحسابات التي لم تخرق القانون أو تشارك في رسائل غير مرغوب فيها فظيعة.

تصويت

وحين أتت نسبة التصويت بنعم 72%، علق ماسك قائلاً: لقد قال الناس كلمتهم. العفو سيبدأ الأسبوع المقبل، مع أن مثل هذه الاستطلاعات على الإنترنت ليست علمية ويمكن بسهولة أن تتأثر بالتدخل الإلكتروني.

يذكر أن حساب ترامب كان حظر في يناير من العام الماضي(2021)، بعد أن اقتحم أنصاره مبنى الكابيتول في مشهد صدم البلاد، إثر دعوات تحريضية روجت لنظرية تزوير الانتخابات الرئاسية من أجل فوز بايدن وإخراج الرئيس الجمهوري من البيت الأبيض.