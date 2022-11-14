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بعد حواره الصحفي عن النادي وتين هاج

مانشستر يونايتد يتوعد رونالدو ويغرمه مليون إسترليني

2022-11-14 الساعة 7:25
مانشستر يونايتد يتوعد رونالدو ويغرمه مليون إسترليني
المواطن - الرياض

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أصدر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي قبل قليل بيانًا توعد فيه نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد تصريحات الأخير عن خيانة النادي وتوجيه اتهامات لإدارة النادي وللمدرب الهولندي إيريك تين هاج.

وجاء في بيان اليونايتد: “نحن نركز على الاستعداد للنصف الثاني من الموسم ومواصلة الزخم والإيمان، الذي يتم بناؤه بين اللاعبين والمدير والموظفين والمشجعين”.

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مانشستر يونايتد يُجهز الرد

وأكد اليونايتد في بيانه أنه سيرد بكافة الحقائق والأدلة على اتهامات النجم البرتغالي.

كريستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد وأومونيا
كريستيانو

غرامة ضخمة

وبحسب صحيفة Metro الإنجليزية فإن مان يونايتد قرر تغريم رونالدو مليون جنيه إسترليني بسبب حواره الصحفي مع الإعلامي البريطاني بييرس مورجان.

وكان رونالدو قال في حوار صحفي مع الإعلامي الشهير بييرس مورجان: ” مانشستر يونايتد قام بخيانتي، أجبروني على الرحيل وكان المدرب تين هاج ومعه ربما شخصان أو 3″.

وأضاف النجم البرتغالي: ” منذ عام 2009 والنادي لم يتغير رحلت عنه وعدت بعد 12 سنة ولم يتغير أي شيء، أيضًا قرار تعيين الألماني رالف رانجنيك مدربًا لمانشستر يونايتد وهو في الأصل جاء كمدير رياضي، هذا الأمر فاجأني كثيرًا وفاجأ العالم كله أيضًا”.

وعن المدرب تين هاج فقال اللاعب البرتغالي: ” لم يحترمني، لذلك لن أحترمه أبدًا”.

يذكر أن كريستيانو رونالدو كان انضم إلى صفوف مانشستر يونايتد في سبتمبر من العام الماضي قادمًا من يوفنتوس الإيطالي، وأصبح مرشحًا للانتقال إلى مانشستر سيتي أو تشيلسي الإنجليزيين في يناير المقبل.

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