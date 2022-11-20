مبابي صاحب أعلى قيمة تسويقية بمونديال 2022

تنطلق، مساء اليوم الأحد، رسميًا، نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، وبعد حفل الافتتاح ستقام مباراة قطر المستضيف والإكوادور في تمام الساعة السابعة بتوقيت مكة المكرمة على ملعب البيت أحد أفضل الاستادات جاهزية وجمالًا في العالم، وسط اهتمام إعلامي وترقب عالمي وعربي للحدث الفريد الذي يقام كل 4 سنوات، وهذا المرة هناك اهتمام استثنائي بالبطولة كونها تنظم في بلد عربي وخليجي لأول مرة.

قيمة عالية

يتبارى مئات اللاعبين خلال شهري نوفمبر وديسمبر مدة إقامة المونديال مع منتخباتهم للفوز بكأس العالم، ويحاول كل لاعب إظهار أفضل ما لديه لرفع قيمته التسويقية في سوق الانتقالات ولدى ناديه، ووصلت القيمة السوقية للاعبي المنتخبات المشاركة في كأس العالم قطر 2022، إلى أكثر من 11 مليار يورو، وفقًا لموقع «ترانسفير ماركت» العالمي المختص برصد قيمة تعاقدات اللاعبين حول العالم.

مبابي بالمقدمة

ويحتل الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، المركز الأول بقائمة أغلى اللاعبين المشاركين في بطولة كأس العالم قطر 2022، إذ تبلغ قيمته السوقية 160 مليون دولار، وفي المركز الثاني، جاء مهاجم منتخب البرازيل وريال مدريد الإسباني، فينسيوس جونيور، بقيمة تسويقية 120 مليون دولار.

في المركز الثالث جاء الإنجليزي فيل فودين لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، بقيمة تسويقية تبلغ 110 ملايين دولار، وفي المركز الرابع الأوروجواياني فيديريكو فالفيردي لاعب ريال مدريد، بقيمة تسويقية 100 مليون دولار، وفي المركز الخامس الإنجليزي هاري كين مهاج توتنهام هوتسبير، بقيمة تسويقية بلغت 90 مليون دولار.