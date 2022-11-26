مبابي يقود منتخب فرنسا لثمن نهائي مونديال قطر

قاد النجم كيليان مبابي منتخب فرنسا للصعود إلى ثمن نهائي كأس العالم 2022، بعد الفوز على منتخب الدنمارك مساء اليوم بهدفين لهدف في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الرابعة.

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

فرنسا تضرب بثنائية

وفي الشوط الثاني، نجح المنتخب الفرنسي في إحراز هدف التقدم عبر مبابي بالدقيقة الـ62، ثم سجل بعدها المنتخب الدنماركي التعادل في الدقيقة الـ69 برأسية من اللاعب أندرياس كريستنسن.

وظل المنتخب الفرنسي، يضغط حتى تمكن مبابي من تسجيل الهدف الثاني بالدقيقة الـ87.

وأصبح رصيد المنتخب الفرنسي 6 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة، وضامنًا الصعود إلى دور الستة عشر من المونديال القطري.

موعد مباراة المنتخب الفرنسي ضد تونس

جدير بالذكر المنتخب الفرنسي، سيواجه منتخب تونس مساء الأربعاء المقبل في الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة دور المجموعات، بينما يلعب منتخب الدنمارك مع منتخب أستراليا في نفس اليوم.

وكان الفريق الفرنسي فاز بلقب كأس العالم عام 2018 في روسيا، على حساب المنتخب الكرواتي برباعية مقابل هدفين في المباراة النهائية.

يذكر أن منتخب تونس كان خسر ظهر اليوم أمام منتخب أستراليا بهدف دون رد لتتعقد آماله في التأهل لثمن نهائي مونديال قطر، حيث كان منتخب تونس بحاجة للفوز أو التعادل أمام أستراليا من أجل دخول مباراة فرنسا بحثًا عن التأهل.