تُستكمل منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة كأس العالم 2022، اليوم الخميس، بـ4 مباريات وسط صراع قوي لحصد الثلاث نقاط.

انطلاق لقاءات كأس العالم

ومن المقرر أن تنطلق منافسات اليوم في كأس العالم 2022 عند الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت السعودية، بمواجهة سويسرا ضد الكاميرون على استاد الجنوب، وذلك في افتتاح مباريات المجموعة السابعة.

مباريات المجموعة الثامنة

ويلعب منتخب أوروغواي الأول لكرة القدم ضد كوريا الجنوبية عند الساعة الرابعة مساء بتوقيت السعودية، على استاد المدينة التعليمية، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من مونديال 2022.

وفي المجموعة ذاتها، تلعب البرتغال ضد غانا على استاد 974، عند الساعة السابعة مساء بتوقيت السعودية، وذلك في مواجهة خاصة للنجم كريستيانو رونالدو الباحث عن أرقام قياسية جديدة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ختام مباريات اليوم

وتُختتم مباريات اليوم في كأس العالم 2022، بمواجهة منتخب البرازيل الأول لكرة القدم ضد صربيا ضمن منافسات المجموعة السابعة، عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، على استاد لوسيل.