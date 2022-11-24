Icon

هدف يعلن دورات مجانية في مجال الأمن السيبراني Icon وزير الرياضة: الأخضر فاجأ الجميع وقدم أداء عالميًّا Icon حالة مطرية خامسة الليلة على 3 مناطق Icon جراحة ناجحة لـ ياسر الشهراني في غدة البنكرياس Icon صدمة تظهرها استطلاعات الرأي بشأن ترشح ترامب Icon تسجيل 51 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 62 Icon فرحة ولي العهد بالفوز التاريخي للأخضر .. السجود شكرًا لله Icon فرحة ولي العهد بفوز السعودية على الأرجنتين Icon محمد بن راشد المنتخب السعودي : أفرحنا وأمتعنا وأسعدنا Icon البوليفارد سيتي والبوليفارد ورلد وونتر لاند مجانًا اليوم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات الجولة الأولى

مباريات اليوم في كأس العالم 2022

2022-11-24 الساعة 10:28
مباريات اليوم في كأس العالم 2022
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

تُستكمل منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة كأس العالم 2022، اليوم الخميس، بـ4 مباريات وسط صراع قوي لحصد الثلاث نقاط.

انطلاق لقاءات كأس العالم

ومن المقرر أن تنطلق منافسات اليوم في كأس العالم 2022 عند الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت السعودية، بمواجهة سويسرا ضد الكاميرون على استاد الجنوب، وذلك في افتتاح مباريات المجموعة السابعة.

قد يهمّك أيضاً
Img

الأخضر: تمنياتنا باستضافة ناجحة لمونديال استثنائي

Img

الفيروس المخلوي ثاني أكبر مسبب للوفاة بالبلاد النامية

منتخب سويسرا
لاعبو المنتخب السويسري – المصدر @EURO2020

مباريات المجموعة الثامنة

ويلعب منتخب أوروغواي الأول لكرة القدم ضد كوريا الجنوبية عند الساعة الرابعة مساء بتوقيت السعودية، على استاد المدينة التعليمية، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من مونديال 2022.

منتخب كوريا الجنوبية
لاعبو كوريا الجنوبية

وفي المجموعة ذاتها، تلعب البرتغال ضد غانا على استاد 974، عند الساعة السابعة مساء بتوقيت السعودية، وذلك في مواجهة خاصة للنجم كريستيانو رونالدو الباحث عن أرقام قياسية جديدة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

منتخب البرتغال
لاعبو المنتخب البرتغالي – المصدر @selecaoportugal

ختام مباريات اليوم

وتُختتم مباريات اليوم في كأس العالم 2022، بمواجهة منتخب البرازيل الأول لكرة القدم ضد صربيا ضمن منافسات المجموعة السابعة، عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، على استاد لوسيل.

منتخب البرازيل
لاعبو البرازيل – المصدر @CBF_Futebol

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

استقرار أسعار النفط وبرنت يسجل 88.33 دولارًا...
السوق

استقرار أسعار النفط وبرنت يسجل 88.33 دولارًا...

السوق
استمرار هطول الأمطار حتى نهاية الأسبوع
السعودية اليوم

استمرار هطول الأمطار حتى نهاية الأسبوع

السعودية اليوم
آلاف المحتجين يقطعون الطرق بالبرازيل
حصاد اليوم

آلاف المحتجين يقطعون الطرق بالبرازيل

حصاد اليوم
كتيب خاص لفعاليات الويكند بموسم الرياض
حصاد اليوم

كتيب خاص لفعاليات الويكند بموسم الرياض

حصاد اليوم
المغرب يسعى لضم دياز لقائمة المونديال
كأس العالم

المغرب يسعى لضم دياز لقائمة المونديال

كأس العالم
جمال موسيالا يتألق في الدوري الألماني
الرياضة

جمال موسيالا يتألق في الدوري الألماني

الرياضة
شباب السعودية فخر العالم والمحمدي مثالًا
السعودية اليوم

شباب السعودية فخر العالم والمحمدي مثالًا

السعودية اليوم
البارشا ينتقل للدوري الأوروبي للمرة الثانية
الرياضة العالمية

البارشا ينتقل للدوري الأوروبي للمرة الثانية

الرياضة العالمية