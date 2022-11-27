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 عن طريق منح أسهم مجانية

مبكو تعلن الموافقة على زيادة رأس المال إلى 666.6 مليون ريال

2022-11-27 الساعة 10:37
مبكو تعلن الموافقة على زيادة رأس المال إلى 666.6 مليون ريال
المواطن - الرياض

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أعلنت شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق عن الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة.

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”: أن المبلغ الإجمالي للزيادة هو 166,666,660 ريالاً، ورأس المال قبل الزيادة 500 مليون ريال، وسيصبح رأس المال بعد الزيادة 666,666,660 ريالاً بنسبة زيادة قدرها (33,3%).

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وأضافت أن عدد الأسهم قبل الزيادة 50,000,000 سهم، وسيصبح عدد الأسهم بعد الزيادة 66,666,666 سهماً.

دعم المركز المالي

وأشارت الشركة إلى أنه الزيادة تهدف إلى دعم مركز الشركة المالي ، وخطط النمو المستقبلية.

وبينت أن الزيادة ستتم عن طريق رسملة 166,666,660 ريالاً من الأرباح المبقاة، وذلك عن طريق منح سهم واحد لكل ثلاث أسهم قائمة في تاريخ الاستحقاق.

وسيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وفي حالة وجود كسور أسهم، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.

و أعلنت تداول السعودية عن احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 29.40 ريال وإلغاء الأوامر القائمة.

كما ستقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية (ايداع) بإضافة أسهم المنحة في محافظ المساهمين قبل بداية تداول يوم الثلاثاء 1444/05/05 هـ الموافق 2022/11/29 م.

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