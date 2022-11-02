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في الليلة الـ23

مبيعات مزاد الصقور تتخطى حاجز الـ 5 ملايين

2022-11-02 الساعة 1:11
مبيعات مزاد الصقور تتخطى حاجز الـ 5 ملايين
المواطن - واس

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تجاوزت مبيعات مزاد نادي الصقور السعودي، مساء أمس الثلاثاء، حاجز الخمسة ملايين ريال في الليلة الـ23 من المزاد الذي ينظمه النادي بمقره بملهم (شمال مدينة الرياض) حتى 15 نوفمبر الحالي.

مزاد البيع

وشهد المزاد بيع صقرين بمبلغ 239 ألف ريال ليصل إجمالي المبيعات خمسة ملايين و228 ألف ريال.

وانطلق المزاد بالصقر الأول شاهين فرخ، طرح أم خنصر – شرق عرعر، للطواريح عايد لافي الشراري وبركة لافي الشراري ووسيم عايد الشراري ونجم مشيش الشراري ووسام عايد الشراري، وتم بيعه بمبلغ 127 ألف ريال.

بعدها جاءت المنافسة على الصقر الثاني والأخير شاهين فرخ، طرح الربع الخالي، للطواريح ناصر وسعيد وخشعان سلامة المري، وتم بيعه بمبلغ 112 ألف ريال.

مزايا نادي الصقور

ويقدِّم نادي الصقور السعودي العديد من المزايا للطواريح من خلال فِرَقه المنتشرة في المناطق (الشرقية والشمالية والوسطى والغربية الشمالية والغربية الجنوبية)، إذ تستقبل فرق النادي مالكَ الصقر (الطاروح) في كل منطقة، في حين يتكفَّل النادي أيضاً بتأمين السكن والنقل لمُلَّاك الصقور (الطواريح) إلى مقر المزاد، ويجري عرض الصقر في مزاد تنافسي مباشر وسريع يُبث على القنوات التلفزيونية الناقلة والبث المباشر لحسابات النادي على منصات التواصل الاجتماعي، دون أن تخضع عملية البيع والشراء لأي رسوم.

وبعد بيع الصقر يتم تركيب الحجل الإلكتروني للصقور، إلى جانب إصدار الوثائق الرسمية لإنهاء إجراءات البيع. وكان النادي قد أعلن عن أرقام التواصل مع فرق المزاد في المناطق من خلال حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.

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