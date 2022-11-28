متلازمة القلب المنكسر هكذا ينفطر

يتعرض القلب لأزمات تسمى بمتلازمة القلب المنكسر، بعد تعرضه لأصعب التجارب في الحياة، بما يشمل أي اعتداءات أو حوادث أو إصابات شديدة أو كوارث طبيعية أو أمراض تهدد الحياة نفسها أو فقدان الأحباء.

التعرض للصدمات

ووفقًا لأحد الأبحاث الاستقصائية، فإن الأحداث الصادمة شائعة حيث يعاني أكثر من نصف البالغين على الأقل من صدمة كبيرة، ويمكن بشكل مأساوي أن يعاني الفرد من أكثر من صدمة واحدة في نفس الوقت.

وبحسب ما نشره موقع Psychology Today، فإنه على الرغم من أن الآثار المترتبة على الصحة النفسية والعقلية من الصدمة والإجهاد ما بعد الصدمة يتم معالجتها في العديد من الروايات والأفلام المعروفة عالميًا ومحليًا، إلا أن العواقب الصحية الجسدية للصدمات لا تحظى باهتمام كبير. وبناءً على أحدث علوم الصدمات، فإن تجاهل هذه العواقب الجسدية للصدمة واضطراب ما بعد الصدمة يمثل خطأً فادحًا ربما تكون له آثار مميتة.

ما بعد الصدمة

وتمثل الصدمة أو ضغوط ما بعد الصدمة، استجابات عاطفية وسلوكية مكثفة للأحداث، التي تهدد الحياة. على سبيل المثال، يتم تشخيص اضطراب الإجهاد الحاد واضطراب ما بعد الصدمة في الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية، من خلال الأعراض العاطفية والسلوكية مثل اليقظة المفرطة والقلق والأرق وتجنب المواقف والمحفزات المرتبطة بالصدمات.

في حين أن علم الأعصاب، وهو سريع التطور في مجال الصدمات، يوضح بشكل لا لبس فيه أن الفيزيولوجيا المرضية الكامنة وراء الصدمة داخل الجسم عميقة بنفس القدر وربما أكثر ضررًا. ومن بين مناطق الجسم الأكثر تأثراً بالصدمات بشكل سريع وشديد القلب.

استجابة الجسد

أثناء تجربة أو حدث يهدد الحياة، يبدأ الدماغ عملية كيميائية حيوية منهجية تسمى استجابة القتال أو الهروب. على وجه التحديد، ينسق ما تحت المهاد والغدة النخامية والغدة الكظرية – عادةً ما يتم الإشارة إليهما اختصارًا بمحور HPA – لإنتاج تفاعل إجهاد سريع وقوي في جميع أنحاء الجسم باستخدام الهرمونات والناقلات العصبية. وتغير المواد الكيميائية الأخيرة بشكل ملحوظ الوظيفة الطبيعية للأعضاء الرئيسية، بما يشمل القلب.

على الرغم من أن استجابة القتال أو الهروب تهدف إلى مساعدة الشخص على النجاة من حدث صادم، إلا أن رد الفعل نفسه ربما يكون أحيانًا مميتًا. على سبيل المثال، يزداد معدل حدوث النوبات القلبية والسكتات الدماغية بشكل كبير أثناء وبعد الكوارث الطبيعية. من المثير للدهشة أن الوفيات الناتجة عن أحداث القلب والأوعية الدموية الناجمة عن الإجهاد أثناء الكوارث الطبيعية مثل الزلازل غالبًا ما تتجاوز عدد الوفيات الناجمة عن الكارثة الطبيعية نفسها.

القلب المنكسر

وتسمى ظاهرة القلب والأوعية الدموية، باسم متلازمة القلب المنكسر والتي تُسمى تقنيًا باعتلال عضلة القلب Takotsubo، وهي مثال أكثر شهرة للتأثيرات الحادة المميتة للصدمات على القلب. يمكن أن يؤدي الإجهاد العاطفي الشديد الناتج عن حدث مؤلم مثل فقدان أحد الأحباء أحيانًا إلى إضعاف القلب بشدة مما يؤدي إلى حدوث نوبة قاتلة من قصور القلب. لأسباب لا تزال غير مفهومة جيدًا، تعد متلازمة القلب المنكسر أكثر شيوعًا بين النساء.

من المحتمل أيضًا أن تكون التأثيرات القلبية الوعائية المزمنة الناتجة عن الصدمات مهددة للحياة.