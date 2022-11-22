مجلة أمريكية: العلا أعظم هدية من المملكة للعالم

تعد مدينة العلا شمال غرب البلاد، أول مواقع اليونسكو للتراث العالمي في المملكة، فيما يعتبرها العالم أعظم هدية منحتها الطبيعة الخلابة للبلاد.

200 ألف عام

وقالت مجلة فوربس الأمريكية، إن العلا هي التراث الخفي للمملكة، وإنها مكان غاية في الروعة والعجب يجذب الكثير من السياح للقيام بمغامرة أصيلة عبر الزمن.

وأشارت فوربس في تقريرها عن العلا، إلى أنها من أكثر المعالم المعمارية روعة والعامرة بالتراث الثقافي الذي يعود إلى أكثر من 200 ألف عام.

أعظم هدية

وأضافت: العلا أعظم هدية من المملكة إلى العالم، بمواقعها الثقافية التاريخية القديمة، ووديانها والواحات الرائعة، وجبالها الشاهقة، ناهيك عن منطقة الفنون المعاصرة بوادي الفن الذي يوفر لأهالي المجتمع المحلي فرصة التفاعل مع الفنانين المحترفين والتعلم من الفنون باعتبارها مصدراً لإثراء المعرفة والعقول.

وتعد العلا حقًا شهادة على اتحاد الإرادة البشرية مع الجمال الطبيعي، على الرغم من أنها كانت في يوم من الأيام مفترق طرق أساسياً لتجارة البخور الشهيرة التي تمتد عبر شبه الجزيرة العربية ومصر والبحر الأبيض المتوسط.

قبلة السياح

وأوضحت المجلة الأمريكية، أن المناظر الطبيعية الرائعة في العلا لم يسبق لها مثيل. وبفضل التطوير الشامل للمنطقة، أصبحت هذه الوجهة السحرية الآن قبلة السياح أكثر من أي وقت مضى.

ونوهت إلى أن هناك عدة خيارات للقيام برحلة إلى العلا، حيث تقدم شركات الطيران مثل الخطوط الجوية السعودية رحلات مباشرة إلى مطار العلا الدولي الذي تم تجديده حديثًا. أما بالنسبة لأولئك السياح الذين يبحثون عن مغامرة، هناك خيار للقيام برحلة برية مليئة بالمناظر الجميلة من المدينة المنورة، والتي تستغرق حوالي أربع ساعات بالسيارة.

مصدر إلهام

كانت العلا مكانًا للإلهام الإبداعي والتبادل الثقافي لآلاف السنين للفنانين عبر الحضارات بسبب المناظر الطبيعية الصحراوية الرائعة الملهمة، وإمكانات سياحة المغامرات التي لا تنسى ولا حصر لها.

وتمتلئ هذه الواحة الرائعة بإلهام عجيب في كل مكان تتجه إليه لتستمتع به، من التكوينات الصخرية الحمراء بالإضافة إلى أشجار النخيل الخضراء المزدهرة والتباين المذهل بين اللون الأزرق اللامع للسماء والمناظر الطبيعية الصحراوية المحيطة، وفقًا لفوربس.

مهرجانات العلا

ويجد الفنانون المعاصرون لقيتهم في هذه المنطقة، حيث يجدون طرقًا جديدة للتعبير عن أنفسهم وسط المناظر الخلابة في العلا.

وبعد النجاح الكبير للموسم الماضي، تعود لحظات العلا مع أربع فعاليات ومهرجانات مميزة بشهر نوفمبر 2022، حيث يكون ضيوف العلا على موعد مع أروع الحفلات الموسيقية، والعروض الفنية والثقافية، وفعاليات الاستجمام بالإضافة إلى العديد من الفعاليات الترفيهية، والمغامرات المشوقة في العلا.