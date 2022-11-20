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مجلس الضمان الصحي يعلن عن وظائف شاغرة بعدة تخصصات

2022-11-20 الساعة 10:57
مجلس الضمان الصحي يعلن عن وظائف شاغرة بعدة تخصصات
المواطن - الرياض

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أعلن مجلس الضمان الصحي، عبر حسابه بموقعه الرسمي للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة  في عددٍ من التخصصات، للعمل في مدينة الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية

المسميات الوظيفية

قائد فريق التكامل 
المؤهلات والخبرة 
  • بكالوريوس في هندسة الحاسوب أو ما يعادلها
  • شهادة DevOps أو Programming languages
  • أو أي شهادة أخرى تعادلها ضرورية
  • مستوى إجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة: متقدم
  • خبرة 7 سنوات على الأقل
  • خبرة في تكامل البرمجيات التطبيقات، والبرمجة
  • يفضل خبرة سابقة في القطاع الحكومي أو الجهات الرقابية
قائد فريق هندسة البيانات
المؤهلات والخبرة
  • المستوى التعليمي والشهادات العلمية المطلوبة
  • بكالوريوس في علوم الحاسب أو هندسة البرمجيات أو ما يعادلها مع التركيز على علوم البيانات وإدارة البيانات
  • مستوى إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة: متوسط
  • خبرة 6 سنوات على الأقل
  • خبرة في أدوات البيانات الضخمة
  • يفضل خبرة سابقة في قطاع التأمين الصحي أو القطاع الصحي
  • أو القطاع الحكومي أو الجهات الرقابية
  • فعلى من تتوفر فيه شروط الوظيفة إرسال السيرة الذاتية على البريد

رابط التقديم:

– التقديم مُتاح الآن للاطلاع علي التفاصيل و مزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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