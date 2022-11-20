مجلس الضمان الصحي يعلن عن وظائف شاغرة بعدة تخصصات

أعلن مجلس الضمان الصحي، عبر حسابه بموقعه الرسمي للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في مدينة الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية