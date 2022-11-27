مجلس جمهور المنتخب السعودي: الهمة في القادم يا جماهير الأخضر

نشر مجلس جمهور المنتخب السعودي، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الأحد، لقطات لـ جماهير السعودية في قطر، وسط تأكيدات أن الوقت لم ينتهِ بعد وهناك آمال كبيرة معقودة على تجاوز الأخضر منتخب المكسيك يوم الأربعاء المقبل في المباراة الأخيرة للمنتخب السعودي بدور المجموعات.

دعم للنهاية

وكتب مجلس جمهور المنتخب السعودي عبر تويتر، اليوم الأحد: ما انتهينا وبنشجّع وندعم للنهاية.. الهمّة في القادم يا جماهير الأخضر.

لقاء بولندا

قدم الأخضر أداء مميزًا ضد منتخب بولندا الأول لكرة القدم في كأس العالم 2022، أمس السبت، رغم خسارته للمباراة، ما يزيد من صعوبة مواجهة المكسيك.

خسارة الأخضر

ولعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد نظيره البولندي بالأمس، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في مونديال 2022، وخسر الأخضر بهدفين دون رد، فيما فازت الأرجنتين على المكسيك بالنتيجة ذاتها.

وجاء ترتيب المجموعة الثالثة بعد نهاية الجولة الثانية، كالتالي؛ بولندا في الصدارة بـ4 نقاط، ثم الأرجنتين برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، ثم المكسيك في المركز الرابع برصيد نقطة.