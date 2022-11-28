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نشجع ونهتف

مجلس جمهور المنتخب السعودي: كلنا حاضرون بالأبيض خلف الأخضر أمام المكسيك

2022-11-28 الساعة 2:07
مجلس جمهور المنتخب السعودي: كلنا حاضرون بالأبيض خلف الأخضر أمام المكسيك
المواطن - الرياض

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أكد حساب مجلس جمهور المنتخب السعودي، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أمس الأحد، ضرورة حضور الجماهير يوم الأربعاء المقبل إلى إستاد لوسيل لمؤازرة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم (الأخضر) في مباراته المرتقبة أمام المكسيك ضمن مباريات دور المجموعات بكأس العالم 2022 في قطر.

تشجيع وهتاف

وكتب مجلس جمهور المنتخب السعودي عبر تويتر، أمس: كلنا حاضرين “بالأبيض” نشجّع ونهتف، قدام ومعاك للآخر يا منتخبنا. انضمّ وشجّع مع الجماهير والبس الأبيض.

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وكتب مجلس جمهور المنتخب السعودي عبر تويتر أيضًا، أمس الأحد: جماهير المنتخب السعودي، لأنكم مختلفين ومميزين نبي الكلّ يحضر مباراة القادمة بالزيّ الأبيض، صقورنا بالأبيض.. والمكسيك بالأخضر.

تدريبات واستعدادات

واستأنف المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الأحد، برنامجه الإعدادي في مقر إقامته في قطر، استعدادًا لمواجهة المكسيك يوم الأربعاء القادم ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم قطر 2022.

تقسيمة اللاعبين

وقسم المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، لاعبي الأخضر إلى مجموعتين، الأولى ضمت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في المباراة الماضية أمام منتخب بولندا حيث خصص لهم تمارين استرجاعية في النادي الصحي.

حصة تدريبية

ضمت المجموعة الثانية بقية اللاعبين، وبدأت حصتهم التدريبية، الأحد، على ملعب منتجع سيلين بتمارين الإحماء ثم تمارين المربعات، بعدها تم عمل تقسيمة من مجموعتين على نصف الملعب لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة للاعبين.

وشارك اللاعب رياض شراحيلي في التدريبات الجماعية بعد اكتمال جاهزيته، كما كشفت الفحوصات الطبية التي أجريت للاعب محمد البريك عن إصابته في عضلة الساق.

استعدادات متواصلة

ويواصل الأخضر استعداداته وتدريباته، اليوم الاثنين، للقاء المكسيك المقرر له مساء يوم الأربعاء المقبل على ملعب لوسيل، بحصة تدريبية عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة على ملعب منتجع سيلين، وستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.

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