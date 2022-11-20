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تهدد جميع بلدان العالم

مجموعة السبع: باليستي كوريا الشمالية خطير ومتهور

2022-11-20 الساعة 8:31
مجموعة السبع: باليستي كوريا الشمالية خطير ومتهور
المواطن - متابعة

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دعت مجموعة السبع، مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات مهمة بعد إطلاق كوريا الشمالية لصواريخ باليستية، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

قلق عميق

وأدان بيان وزراء خارجية مجموعة السبع، بشدة إطلاق كوريا الشمالية بشكل غير مسؤول صواريخ باليستية عابرة للقارات.

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كما أدان الاتحاد الأوروبي بشدة إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات هبط في المنطقة الاقتصادية لليابان يوم أمس الأول، معربًا عن قلقه العميق إزاء “هذا العمل الخطير وغير القانوني والمتهور”.

تهدد العالم

وأفاد بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي، “أن جهود بيونج يانج المستمرة لتطوير المزيد من أسلحة الدمار الشامل تهدد جميع بلدان العالم”.

ودعا الاتحاد الأوروبي كوريا الشمالية إلى الكف فورًا عن الأعمال المزعزعة للاستقرار التي تنتهك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وتثير التوترات الدولية والإقليمية، كما طالب بيونج يانج “بالامتثال لالتزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي، وأن تتخلى عن جميع أسلحتها النووية وأي أسلحة دمار شامل أخرى وبرامج الصواريخ الباليستية والبرامج النووية القائمة، بطريقة كاملة وقابلة للتحقق لا رجوع فيها، وأن تكف على الفور عن جميع الأنشطة ذات الصلة..

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