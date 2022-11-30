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مجموعة سيرا القابضة تعلن توفر وظائف في عدة مدن

2022-11-30 الساعة 11:49
مجموعة سيرا القابضة تعلن توفر وظائف في عدة مدن
المواطن - الرياض

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أعلنت مجموعة سيرا القابضة (SEERA)، عبر موقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عدّة مجالات؛ للعمل في عدة مدن، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. محلل بيانات.
  2. محلل بيانات رئيسي.
  3. ضابط – خدمة العملاء.
  4. باحث .UX
  5. أخصائي تطوير أعمال المبيعات.
  6. رئيس وسائل التواصل الاجتماعي.
  7. وكيل طيران عبر الإنترنت.
  8. مدير مركز الخليج للأبحاث.
  9. مهندس خلفية أول – جافا.
  10. إدارة مشروع تكنولوجيا المعلومات – أخصائي.
  11. وظائف أخرى متعددة …

طريقة التقديم:

أوضحت سيرا، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 30 نوفمبر 2022م. للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:رابط التقديم – (اضغط هنا).

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