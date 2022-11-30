مجموعة سيرا القابضة تعلن توفر وظائف في عدة مدن

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أعلنت مجموعة سيرا القابضة (SEERA)، عبر موقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عدّة مجالات؛ للعمل في عدة مدن، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
أوضحت سيرا، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 30 نوفمبر 2022م. للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:رابط التقديم – (اضغط هنا).