مجموعة سيرا القابضة تعلن توفر وظائف في عدة مدن

طريقة التقديم:

أوضحت سيرا، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 30 نوفمبر 2022م. للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:رابط التقديم – (اضغط هنا).