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خلال تفقده الشرطة وإدارة سجن المحافظة

محافظ حفر الباطن يحث قادة الشرطة لاستمرار التميز

2022-11-07 الساعة 4:39
محافظ حفر الباطن يحث قادة الشرطة لاستمرار التميز
المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

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تفقد الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود محافظ حفر الباطن أمس الأحد، قيادة شرطة المحافظة، حيث كان في استقباله العميد فايز بن معجب الشهراني وزملاؤه من القيادات الأمنية بالمحافظة.

واستمع الأمير منصور للحديث عن الأعمال الموكلة بهم، وما تحقق من إنجازات من جهات القبض والقضايا، ومشاركاتهم في اللجان المتعددة المكلفين بها.

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ونوه بما توليه الحكومة الرشيدة من دعم لكافة الأجهزة الأمنية لضمان راحة وأمن الأهالي، وفي ظل توجيهات وزير الداخلية، بدعم ومتابعة معالي مدير الأمن العام.

كما حث قيادات شرطة المحافظة على الاستمرار في التميز الذي وصلوا إليه على مستوى المنطقة، وأهمية توطيد العلاقة وزيادة التنسيق مع بقية الجهات ذات العلاقة.

تفقد إدارة السجن

وفي ذات السياق، تفقد محافظ حفر الباطن صباح اليوم مقر إدارة سجن المحافظة، بحضور مدير السجن المقدم مشعل بن جازي العتيبي، وعدد من قيادات سجن المحافظة وذلك في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها لمختلف القطاعات والإدارات الأمنية والخدمية بالمحافظة.

ونوه بما توليه الحكومة الرشيدة من دعم لكافة الأجهزة الأمنية لضمان جودة العمل وفي ظل توجيهات وزير الداخلية، بدعم ومتابعة مدير عام السجون.

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