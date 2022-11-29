Icon

فايننشال تايمز: الغرب يهدد صناعة النفط والسعودية تقوّمه Icon ولي العهد يطلق مخطط مطار الملك سلمان الدولي بالرياض Icon إنقاذ شخص سقط بشق صخري بأحد الجبال في العمارية Icon الحصيني: توقعات بأمطار غزيرة وجريان السيول.. ارفعوا الحلال عن الأودية Icon مساند توضح هدف خدمة نقل العمالة المنزلية للأفراد Icon 5 خطوات لحجز لقاح الإنفلونزا الموسمية Icon موعد صدور الأهلية لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور Icon تسجيل 34 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 80 Icon 30 يومًا على البرد الفعلي في جميع المناطق Icon الأخضر يؤجل حسم تأهله لثمن نهائي المونديال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
الحق العام لا يسقط بالتنازل

محامٍ: نشر المقاطع يصنف جرائم معلوماتية

2022-11-29 الساعة 1:16
محامٍ: نشر المقاطع يصنف جرائم معلوماتية
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

أكد المحامي ناصر بن طريد، أن في حالة نشر مقاطع عبر وسائل التواصل وقد ينتج عنها أضرار للمعتدى عليه، تصنف ضمن الجرائم المعلوماتية.

لفت طريد، عبر مداخلة هاتفية على قناة الإخبارية، أمس الاثنين، إلى أن نشر المقطع يدخل تحت عدة احتمالات، ففيما يتعلق بالإطار التجريمي، إذا اعتبرنا أن هذا النشر فيه إساءة، أو أضرار بالمجني عليه، فهو يدخل ضمن الجرائم المعلوماتية وتحديدًا المادة الثالثة التشهير، وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل التقنية المختلفة، فإذا تم النشر وتحقق الضرر تقع العقوبة على الناشر.

الحق العام لا يسقط

بين المحامي أن واقعة نشر المقاطع تدخل في شقين، الأول الحق العام، والآخر الحق الخاص.

وتابع: فيما يتعلق بالحق العام، فالحق العام هو حق المجتمع ككل وليس المجني عليه وحده، وهذا الحق يمثل الدولة أو جهة الادعاء أو النيابة العامة، فهي من تقدم الدعوى، والهدف من إقامة هذه الدعوى هو خروج الجاني وإخلاله باستقرار المجتمع والأمن العام.

واستطرد: وما يتعلق بالحق الخاص وهو حق الشخص وما ينتج عنه سواء بالتعويض المادي، مشيرًا إلى أنه في حالة التنازل يحق له التنازل عن الحق الخاص، لكن فيما يتعلق بالحق العام لا يسقط حتى ولو تنازل.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

3 احتمالات لعدم الإصابة بـ كورونا على...
صحة وطب‎

3 احتمالات لعدم الإصابة بـ كورونا على...

صحة وطب‎
هازارد يقترب من مغادرة الريال
الرياضة

هازارد يقترب من مغادرة الريال

الرياضة
مطالبات بحسم أزمة توقيع أبو جلاس للنصر
آخر الاخبار

مطالبات بحسم أزمة توقيع أبو جلاس للنصر

آخر الاخبار
طريقة التقديم على وظائف القوات المسلحة
حصاد اليوم

طريقة التقديم على وظائف القوات المسلحة

حصاد اليوم
ملك البحرين يعين الأمير سلمان رئيسًا لمجلس...
العالم

ملك البحرين يعين الأمير سلمان رئيسًا لمجلس...

العالم
الرئيس الصيني يحذر بايدن من تجاوز الخط...
العالم

الرئيس الصيني يحذر بايدن من تجاوز الخط...

العالم
مستشار علاقات أسرية باكيًا: حرام عليكم أولادكم
السعودية اليوم

مستشار علاقات أسرية باكيًا: حرام عليكم أولادكم

السعودية اليوم
انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 183.88...
السوق

انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 183.88...

السوق