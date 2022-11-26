محمد البريك: كان ودنا نفرح الجماهير والوعد أمام المكسيك

أكد محمد البريك ظهير أيمن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم على أن الأخضر سيقدم كل ما لديه للفوز على منتخب المكسيك في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثالثة في كأس العالم بقطر.

تعليق محمد البريك

وتحدث محمد البريك بعد المباراة قائلًا: ” الحمد لله الكرة مكسب وخسارة، كان ودنا نفرح الجماهير، والوعد أمام المكسيك، سيكون نهائيًا ثالثًا لنا”.

وأضاف البريك: “وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل أخبرنا أنه فخور بنا، ونعد الجماهير بتقديم الأفضل أمام المكسيك للفوز”.

ملخص المباراة

وشهدت بداية مباراة بولندا، سيطرة سعودية على الكرة مع بداية أول 5 دقائق من المباراة، وشهدت الـ20 دقيقة الأولى من الشوط الأول، ضغطًا سعوديًا لكن ينقصه الدقة في إنهاء اللمسة الأخيرة على مرمى بولندا.

وأحرز بيوتر زيلينسكي، الهدف الأول لمنتخب بولندا عند الدقيقة 40، وجاء الهدف من كرة طويلة لعبت خلف دفاعات الأخضر ثم مررت عرضية أرضية قابلها ليفاندوفسكي من أمام العويس ثم سيطر عليها ومررها عرضية قابلها زيلينسكي بتسديدة قوية إلى داخل الشباك.

وفي الشوط الثاني، واصل الأخضر تفوقه محاولًا إحراز الهدف الأول ولكن دون جدوى.

وسجّل روبيرت ليفاندوفسكي أول هدف له في تاريخ مشاركاته في كأس العالم بعد خطأ من عبدالإله المالكي، لتُصبح النتيجة 2-0 لبولندا.

المنتخب السعودي بحاجة إلى الفوز على المكسيك مساء الأربعاء المقبل من أجل ضمان العبور لدور الستة عشر من مونديال قطر.