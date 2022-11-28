محمد البريك يُربك حسابات رينارد

أربك النجم محمد البريك حسابات المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، قبل مواجهة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم المقبلة ضد المكسيك.

إصابة محمد البريك

وغاب محمد البريك عن تدريبات الأخضر الجماعية بالأمس، وأوضح الاتحاد السعودي لكرة القدم، أنه خضع لفحوصات طبية؛ وكشفت عن وجود إصابة في عضلة الساق.

وأصبحت فرصة مشاركة محمد البريك ضد المنتخب المكسيكي صعبة للغاية، حيث تُشير التقارير إلى حاجته لبرنامج علاجي وتأهيلي، الأمر الذي سيتسبب في غيابه عن الملاعب لمدة أسبوعين.

وبات رينارد في موقف صعبة، حيث إنه يعتمد على البريك كبديل لياسر الشهراني الذي تعرض لإصابة قوية في الدقائق الأخيرة من مواجهة الأرجنتين، وخضع لعمليتين جراحيتين، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

المنتخب السعودي والمكسيك

وسيواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نظيره المكسيكي، مساء يوم الأربعاء المقبل، على استاد لوسيل، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الأخضر المركز الثالث في مجموعته بنهائيات كأس العالم 2022 برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع الأرجنتين صاحبة المركز الثاني، فيما يتذيل منتخب المكسيك الأول لكرة القدم الترتيب برصيد نقطة.