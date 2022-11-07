محمد السادس للمغاربة: سنوفر آلاف الوظائف

كشف العاهل المغربي الملك محمد السادس، الأحد، أن توجه المملكة في الدفاع عن مغربية الصحراء يرتكز على منظور متكامل، يجمع بين العمل السياسي والدبلوماسي والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية.

مشاريع

وفي خطابه بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين للمسيرة الخضراء، أردف الملك محمد السادس: “سيتم الشروع قريبًا في أشغال بناء الميناء الكبير في الداخلة الأطلسي بعد الانتهاء من مختلف الدراسات والمساطر الإدارية”.

وأضاف العاهل المغربي: “وعلى الصعيد الاقتصادي، الذي يحرك المحرك الرئيسي للتنمية، تم إنجاز مجموعة من المشاريع في مجال تحويل منتوجات الصيد البحري، الذي يخلف آلاف مناصب الشغل لأبناء المنطقة”.

وتابع الملك محمد السادس قائلًا: “وفي المجال الفلاحي، تم توفير وتطوير أزيد من 6 آلاف هكتار بالداخلة وبوجدور ووضعها رهن إشارة الفلاحين الشباب من أبناء المنطقة”.

وأفاد العاهل المغربي: “كما شهد المجال الاجتماعي والثقافي عدة إنجازات في مجالات الصحة والتعليم والتكوين ودعم مبادرات التشغيل الذاتي والنهوض باللغة والثقافة الحسانية، باعتبارها مكونًا رئيسيًّا للهوية الوطنية الموحدة”.

ولفت الملك محمد السادس إلى أن “مشروع أنبوب الغاز مع نيجيريا مشروع تنموي وإستراتيجي لكل دول غرب القارة الإفريقية، وذلك لما يوفره من ضمانات في مجال الأمن الطاقي والتنمية الاقتصادية والصناعية والاجتماعية”.

من المعروف أن ذكرى المسيرة الخضراء تصادف السادس من نوفمبر من كل سنة، حيث يخلد المغاربة المسيرة، التي مكنت المملكة المغربية من إنهاء الوجود الاستعماري بأقاليمها الجنوبية.