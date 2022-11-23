محمد العويس بطل لا يُنسى في ليلة تاريخية

فرحة ولي العهد بالفوز التاريخي للأخضر .. السجود شكرًا لله فرحة ولي العهد بفوز السعودية على الأرجنتين محمد بن راشد المنتخب السعودي : أفرحنا وأمتعنا وأسعدنا البوليفارد سيتي والبوليفارد ورلد وونتر لاند مجانًا اليوم هذا يومكم.. المجد ينتظر لاعبي الأخضر أمام الأرجنتين موقع أمريكي: السعودية دولة قوية بمصادر الطاقة المتجددة الفريق اليحيى يتفقد جوازات مطار الملك فهد ومنفذ سلوى أمير الشمالية يلبي طلبًا طريفًا لأحد الأيتام إلزام مطابخ مكة ببيع اللحوم المطبوخة بالوزن بدلًا من النفر الأمر بالمعروف تكثف الحضور الميداني خلال فترة الاختبارات النهائية
ظهر حارس مرمى الأخضر، محمد العويس، بمستوى مميز خلال مواجهة السعودية ضد الأرجنتين، ليكون اللاعب الأبرز في صفوف المنتخبين.
ولعب محمد العويس دورًا رئيسيًّا في فوز السعودية ضد الأرجنتين، حيث تصدى لأكثر من فرصة خطيرة، خاصة في الدقائق الأخيرة من المباراة، كما أن الهدف الذي استقبله جاء من ركلة جزاء.
وقام العويس بالتصدي لـ5 تسديدات من الخصم، ليكون أكثر حارس مرمى تصديًا للكرات في مباراة واحدة ضمن منافسات كأس العالم 2022 حتى الآن، ليفرض نفسه بقوة في النسخة الحالية، في مباراة تاريخية لا تُنسى.
وكلل حارس الأخضر مجهوده بالحصول على جائزة أفضل لاعب في المباراة، وعلق حساب كأس العالم فيفا الرسمي على “تويتر”، قائلًا: “رجل المباراة.. قفل الباب وضيع مفتاحه.. إنه محمد العويس”.
وتفاعلت الصحف ووسائل الإعلام العالمي مع التألق اللافت لمحمد العويس، ووصفت شبكةTNT البرازيلية، حارس الأخضر بالبطل، وأطلقت عليه الأسطورة أمام الأرجنتين، بعدما قاد السعودية لحصد أول 3 نقاط بالمونديال.
واستعرض حساب “ماتش داي 365″، إحصائيات العويس ضد الأرجنتين، ودوره المحوري في لعب الكرات الطولية، والتي وصلت لـ7 تمريرات، وتصديه لجميع التسديدات والرأسيات، وقالت: “مولد بطل جديد في السعودية”.
ولفتت شبكة “سبورتس كيدا” العالمية، إلى أن العويس أصبح بطلًا في السعودية، بسبب مستواه المميز وتصدياته الرائعة طوال أجداث المباراة، ليقود الأخضر للفوز على الأرجنتين المرشح الأول لحصد لقب كأس العالم 2022.