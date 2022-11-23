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قاد الأخضر لتجاوز عقبة الأرجنتين

محمد العويس بطل لا يُنسى في ليلة تاريخية

2022-11-23 الساعة 1:48
محمد العويس بطل لا يُنسى في ليلة تاريخية
المواطن - الرياض

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ظهر حارس مرمى الأخضر، محمد العويس، بمستوى مميز خلال مواجهة السعودية ضد الأرجنتين، ليكون اللاعب الأبرز في صفوف المنتخبين.

أداء استثنائي من محمد العويس

ولعب محمد العويس دورًا رئيسيًّا في فوز السعودية ضد الأرجنتين، حيث تصدى لأكثر من فرصة خطيرة، خاصة في الدقائق الأخيرة من المباراة، كما أن الهدف الذي استقبله جاء من ركلة جزاء.

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وقام العويس بالتصدي لـ5 تسديدات من الخصم، ليكون أكثر حارس مرمى تصديًا للكرات في مباراة واحدة ضمن منافسات كأس العالم 2022 حتى الآن، ليفرض نفسه بقوة في النسخة الحالية، في مباراة تاريخية لا تُنسى.

الأفضل في المباراة

وكلل حارس الأخضر مجهوده بالحصول على جائزة أفضل لاعب في المباراة، وعلق حساب كأس العالم فيفا الرسمي على “تويتر”، قائلًا: “رجل المباراة.. قفل الباب وضيع مفتاحه.. إنه محمد العويس”.

مباراة لا تُنسى

وتفاعلت الصحف ووسائل الإعلام العالمي مع التألق اللافت لمحمد العويس، ووصفت شبكةTNT البرازيلية، حارس الأخضر بالبطل، وأطلقت عليه الأسطورة أمام الأرجنتين، بعدما قاد السعودية لحصد أول 3 نقاط بالمونديال.

واستعرض حساب “ماتش داي 365″، إحصائيات العويس ضد الأرجنتين، ودوره المحوري في لعب الكرات الطولية، والتي وصلت لـ7 تمريرات، وتصديه لجميع التسديدات والرأسيات، وقالت: “مولد بطل جديد في السعودية”.

ولفتت شبكة “سبورتس كيدا” العالمية، إلى أن العويس أصبح بطلًا في السعودية، بسبب مستواه المميز وتصدياته الرائعة طوال أجداث المباراة، ليقود الأخضر للفوز على الأرجنتين المرشح الأول لحصد لقب كأس العالم 2022.

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