محمد العويس صمام أمان

يُقدم حارس مرمى الهلال، محمد العويس مستوى مميزًا مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم قبل المشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

تألق محمد العويس

ويُعد محمد العويس من الركائز الأساسية في تشكيلة الأخضر، وهو ما دفع المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد لضمه باستمرار، على الرغم من عدم لعبه بانتظام منذ الانضمام إلى صفوف الهلال في الميركاتو الشتوي الماضي.

وخاض محمد العويس 37 مباراة بقميص المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، بمعدل 3214 دقيقة، شارك في 36 لقاء كأساسي ومواجهة كبديل، وتم استبداله مرتين فقط، وحصل على بطاقتين صفراوين وبطاقة حمراء.

وتعود أول مباراة خاضها محمد العويس إلى مواجهة اليابان ضد السعودية على استاد سايتاما 2022، في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018، والتي خسرها الأخضر بهدفين مقابل هدف.

ويسير العويس بشكل مميز مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في مبارياته الإعدادية قبل كأس العالم 2022، حيث تمكن من الحفاظ على نظافة شباكه في آخر 5 مواجهات خاضها، ليُطمئن الجماهير قبل المونديال.

الأخضر بالمونديال

ويقع الأخضر في المجموعة الثالثة في المونديال، وسيبدأ منافساته بمواجهة المنتخب الأرجنتيني على ملعب لوسيل، يوم 22 نوفمبر، ثم بولندا على ملعب المدينة التعليمية، يوم 26، ثم المكسيك، يوم 30، على ملعب لوسيل.