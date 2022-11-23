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بعد تألقه مع الأخضر

محمد العويس يكسب التحدي

2022-11-23 الساعة 9:00
محمد العويس يكسب التحدي
المواطن - مروة نبيل

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قدم حارس مرمى الأخضر، محمد العويس مستوى مميزًا في بداية مشواره بنهائيات كأس العالم 2022، ليكون النجم الأبرز في مباراة السعودية ضد الأرجنتين.

فوز تاريخي للأخضر

وبدأ الأخضر مشواره في مونديال قطر 2022 بالأمس ضد الأرجنتين، حيث نجح في تحويل تأخره بهدف سجله ليونيل ميسي من ركلة جزاء إلى فوز تاريخي بثنائية أحرزها صالح الشهري وسالم الدوسري.

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الأخضر
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

تألق محمد العويس

وتألق العويس في المباراة، بعدما قام بالتصدي لـ5 تسديدات من الخصم، بجانب إرسال الكرات الطويلة المتقنة، لتصفه الصحف العالمية بالأسطورة، ويحصل على جائزة الأفضل في اللقاء، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

المنتخب السعودي
العويس مع لاعبي المنتخب – المصدر @SaudiNT

الغياب عن المشاركة

وجاء تألق محمد العويس مع الأخضر، بعد غيابه عن المشاركة بشكل أساسي مع الهلال، منذ الانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، حيث يجلس بديلًا للحارس الأساسي عبدالله المعيوف.

وأصر المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد على استدعاء محمد العويس، ومشاركته في المباريات الودية، خاصة أنه لعب دورًا بارزًا في مشوار السعودية بالتصفيات، ليكسب الحارس التحدي ويفرض نفسه بقوة في النسخة الحالية من المونديال.

محمد العويس
العويس – المصدر @SaudiNT

مسيرة مميزة

ويملك محمد العويس صاحب الـ31 عامًا، مسيرة مميزة مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، حيث خاض 40 مباراة دولية، بمعدل 3484 دقيقة، واهتزت شباكه 29 مرة، ونجح في الحفاظ على نظافة الشباك 18 مرة.

محمد العويس
العويس – المصدر @SaudiNT

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