محمد العويس يكسب التحدي

قدم حارس مرمى الأخضر، محمد العويس مستوى مميزًا في بداية مشواره بنهائيات كأس العالم 2022، ليكون النجم الأبرز في مباراة السعودية ضد الأرجنتين.

فوز تاريخي للأخضر

وبدأ الأخضر مشواره في مونديال قطر 2022 بالأمس ضد الأرجنتين، حيث نجح في تحويل تأخره بهدف سجله ليونيل ميسي من ركلة جزاء إلى فوز تاريخي بثنائية أحرزها صالح الشهري وسالم الدوسري.

تألق محمد العويس

وتألق العويس في المباراة، بعدما قام بالتصدي لـ5 تسديدات من الخصم، بجانب إرسال الكرات الطويلة المتقنة، لتصفه الصحف العالمية بالأسطورة، ويحصل على جائزة الأفضل في اللقاء، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الغياب عن المشاركة

وجاء تألق محمد العويس مع الأخضر، بعد غيابه عن المشاركة بشكل أساسي مع الهلال، منذ الانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، حيث يجلس بديلًا للحارس الأساسي عبدالله المعيوف.

وأصر المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد على استدعاء محمد العويس، ومشاركته في المباريات الودية، خاصة أنه لعب دورًا بارزًا في مشوار السعودية بالتصفيات، ليكسب الحارس التحدي ويفرض نفسه بقوة في النسخة الحالية من المونديال.

مسيرة مميزة

ويملك محمد العويس صاحب الـ31 عامًا، مسيرة مميزة مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، حيث خاض 40 مباراة دولية، بمعدل 3484 دقيقة، واهتزت شباكه 29 مرة، ونجح في الحفاظ على نظافة الشباك 18 مرة.