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بعد تألقهم بأولى جولات مونديال 2022

محمد العويس يُنافس بونو ودحمان على الأفضل

2022-11-24 الساعة 11:02
محمد العويس يُنافس بونو ودحمان على الأفضل
المواطن - مروة نبيل

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قدم حارس مرمى المنتخب السعودي، محمد العويس مستوى مميزًا في انطلاقة كأس العالم 2022، ليُنافس على أفضل حارس عربي في الجولة الأولى.

أفضل حارس عربي

وطرح حساب كأس العالم فيفا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، استفتاء بشأن أفضل حارس مرمى عربي بالجولة الأولى من المونديال، واختار بجانب العويس، المغربي ياسين بونو والتونسي أيمن دحمان.

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ياسين بونو
بونو – المصدر @fifaworldcup_ar

وقبل ساعات من نهاية الاستفتاء، حصل محمد العويس على 80.3% من الأصوات، مقابل 16.5 لحارس مرمى إشبيلية الإسباني، ياسين بونو، وحل التونسي أيمن دحمان ثالثًا بعد حصوله على 3.2% فقط.

أيمن دحمان
دحمان – المصدر fifa

محمد العويس الأفضل

وتفاعلت الجماهير مع تغريدة حساب كأس العالم فيفا، وأكدوا أن حارس الأخضر هو الأحق بهذا اللقب، وقال ناجي الحقباني: “محمد العويس الأفضل.. السؤال الأكثر دقة من يأتي بعده في الأفضلية؟”.

محمد العويس
العويس – المصدر @fifaworldcup_ar

وكتب آخر: “محمد العويس قاتل في ٩٠ دقيقه كاملة، وله كل الفضل في الثلاث نقاط”، وقال شهاب الدين بن أحمد: “أن تكون رجل المباراة في مباراة يكون ميسي هو خصمك، فأنت حتمًا أفضل من أي لاعب آخر”.

وتألق العويس بشكل لافت في مباراة السعودية ضد الأرجنتين، وأنقذ أكثر من فرصة خطيرة ليحرم التانغو من التعادل، ليحقق جائزة أفضل لاعب في المباراة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

محمد العويس

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