محمد العويس يُنافس بونو ودحمان على الأفضل

قدم حارس مرمى المنتخب السعودي، محمد العويس مستوى مميزًا في انطلاقة كأس العالم 2022، ليُنافس على أفضل حارس عربي في الجولة الأولى.

أفضل حارس عربي

وطرح حساب كأس العالم فيفا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، استفتاء بشأن أفضل حارس مرمى عربي بالجولة الأولى من المونديال، واختار بجانب العويس، المغربي ياسين بونو والتونسي أيمن دحمان.

وقبل ساعات من نهاية الاستفتاء، حصل محمد العويس على 80.3% من الأصوات، مقابل 16.5 لحارس مرمى إشبيلية الإسباني، ياسين بونو، وحل التونسي أيمن دحمان ثالثًا بعد حصوله على 3.2% فقط.

محمد العويس الأفضل

وتفاعلت الجماهير مع تغريدة حساب كأس العالم فيفا، وأكدوا أن حارس الأخضر هو الأحق بهذا اللقب، وقال ناجي الحقباني: “محمد العويس الأفضل.. السؤال الأكثر دقة من يأتي بعده في الأفضلية؟”.

وكتب آخر: “محمد العويس قاتل في ٩٠ دقيقه كاملة، وله كل الفضل في الثلاث نقاط”، وقال شهاب الدين بن أحمد: “أن تكون رجل المباراة في مباراة يكون ميسي هو خصمك، فأنت حتمًا أفضل من أي لاعب آخر”.

وتألق العويس بشكل لافت في مباراة السعودية ضد الأرجنتين، وأنقذ أكثر من فرصة خطيرة ليحرم التانغو من التعادل، ليحقق جائزة أفضل لاعب في المباراة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).