محمد بن راشد المنتخب السعودي : أفرحنا وأمتعنا وأسعدنا البوليفارد سيتي والبوليفارد ورلد وونتر لاند مجانًا اليوم هذا يومكم.. المجد ينتظر لاعبي الأخضر أمام الأرجنتين موقع أمريكي: السعودية دولة قوية بمصادر الطاقة المتجددة الفريق اليحيى يتفقد جوازات مطار الملك فهد ومنفذ سلوى أمير الشمالية يلبي طلبًا طريفًا لأحد الأيتام إلزام مطابخ مكة ببيع اللحوم المطبوخة بالوزن بدلًا من النفر الأمر بالمعروف تكثف الحضور الميداني خلال فترة الاختبارات النهائية “المواطن” توثق قمة رايز أب السعودية.. مشاريع وإبداعات ونجاحات 4 مواقع في الرياض لنقل مباريات الأخضر
وجه نائب رئيس الإمارات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، التهنئة للمنتخب السعودي بعد فوزه اليوم على منتخب الأرجنتين بنتيجة 2-1 ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة في نهائيات كأس العالم قطر 2022.
ونشر الشيخ بن راشد، عدة صور على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، من مباراة اليوم بين المنتخب السعودي والأرجنتين، والتي أظهرت فرحة لاعبي الأخضر بالتقدم والفوز أمام فريق التانجو.
وعلق بن راشد بالقول “فوز مستحق.. أداء قتالي.. فرحة عربية.. ألف مبروك للمنتخب السعودي.. الذي أفرحنا وأمتعنا وأسعدنا”.
وقدم الأخضر المميز، مباراة رائعة مبهرًا ولافتًا أنظار العالم، بعد نجاحه في إيقاف سلسلة اللاهزيمة للمنتخب الأرجنتيني بعد مرور 36 مباراة، لم يعرف فيها التانجو الخسارة، منذ الخسارة من البرازيل في نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا عام 2019.
واستطاع المنتخب السعودي في اقتناص 3 نقاط بعد الفوز على منتخب الأرجنتين في المباراة اليوم الثلاثاء بنتيجة 2-1 ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة في نهائيات كأس العالم قطر 2022.
ووقف منتخب الأرجنتين عاجزًا أمام تألق الحارس محمد العويس، لتنتهي المباراة بفوز الأخضر بنتيجة 2-1.
ونجح المنتخب السعودي في أن يكون أول منتخب عربي يهزم الأرجنتين في بطولة كأس العالم، كما حقق أول فوز له على الأرجنتين في تاريخ مواجهاتهما معًا.