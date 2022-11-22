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محمد بن راشد المنتخب السعودي : أفرحنا وأمتعنا وأسعدنا

2022-11-22 الساعة 5:03
محمد بن راشد المنتخب السعودي : أفرحنا وأمتعنا وأسعدنا
المواطن - متابعة

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وجه نائب رئيس الإمارات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، التهنئة للمنتخب السعودي بعد فوزه اليوم على منتخب الأرجنتين بنتيجة 2-1 ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة في نهائيات كأس العالم قطر 2022.

ونشر الشيخ بن راشد، عدة صور على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، من مباراة اليوم بين المنتخب السعودي والأرجنتين، والتي أظهرت فرحة لاعبي الأخضر بالتقدم والفوز أمام فريق التانجو.

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فوز مستحق

وعلق بن راشد بالقول “فوز مستحق.. أداء قتالي.. فرحة عربية.. ألف مبروك للمنتخب السعودي.. الذي أفرحنا وأمتعنا وأسعدنا”.

مباراة رائعة

وقدم الأخضر المميز، مباراة رائعة مبهرًا ولافتًا أنظار العالم، بعد نجاحه في إيقاف سلسلة اللاهزيمة للمنتخب الأرجنتيني بعد مرور 36 مباراة، لم يعرف فيها التانجو الخسارة، منذ الخسارة من البرازيل في نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا عام 2019.

واستطاع المنتخب السعودي في اقتناص 3 نقاط بعد الفوز على منتخب الأرجنتين في المباراة اليوم الثلاثاء بنتيجة 2-1 ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة في نهائيات كأس العالم قطر 2022.

تألق العويس

ووقف منتخب الأرجنتين عاجزًا أمام تألق الحارس محمد العويس، لتنتهي المباراة بفوز الأخضر بنتيجة 2-1.

ونجح المنتخب السعودي في أن يكون أول منتخب عربي يهزم الأرجنتين في بطولة كأس العالم، كما حقق أول فوز له على الأرجنتين في تاريخ مواجهاتهما معًا.

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