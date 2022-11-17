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تعكس الاهتمام الكبير والعميق والحفاوة

محمد بن سلمان أول ضيف لكوريا في المقر الرئاسي الجديد

2022-11-17 الساعة 3:26
محمد بن سلمان أول ضيف لكوريا في المقر الرئاسي الجديد
المواطن - الرياض

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عكست زيارة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، إلى جمهورية كوريا، أولوية فريدة ولفتة تعكس الاهتمام الكبير والعميق والحفاوة التي يحظى بها ولي العهد بين زعماء وقادة الدول

جلسة مباحثات

وفي التفاصيل، عقد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ورئيس جمهورية كوريا يون سيوك يول، اليوم (الخميس)، جلسة مباحثات رسمية بحضور وفدي البلدين، وذلك في مقر الإقامة الرئاسي الجديد في هان نام-دونغ بالعاصمة الكورية سيئول، إذ استقبل الرئيس يون الأمير محمد بن سلمان كأول ضيف في مقر الإقامة الرئاسي الجديد بعد مرور نحو 10 أيام فقط من الانتقال إليه، وذلك وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية

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ووفقًا لوكالة يونهاب الكورية فإن الرئيس يون أقام مأدبة غداء على شرف ولي العهد السعودي في مقر الإقامة الرئاسي، وأبدى حسن الضيافة والإخلاص بدعوة ولي العهد السعودي إلى مقر الإقامة الرئاسي، وقال مسؤول في المكتب الرئاسي لوكالة يونهاب للأنباء إن المكتب الرئاسي قرر عقد اللقاء في مقر الإقامة الرئاسي لإظهار حسن الضيافة مع مراعاة ثقافة الشرق الأوسط.

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