محمد بن سلمان بخط يده: زيارتنا لكوريا تؤكد حرصنا على تعزيز العلاقات

التقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم (الخميس)، الرئيس يون سيوك يول رئيس جمهورية كوريا، وذلك بالمقر الرئاسي في العاصمة الكورية سيئول

وصافح ولي العهد فور وصوله إلى المقر الرئاسي، أعضاء الوفد الكوري، فيما صافح رئيس كوريا أعضاء الوفد السعودي

وكتب ولي العهد كلمة في سجل الزيارات، جاءت كالتالي:

إنه لمن دواعي سرورنا أن نلتقي بفخامة الرئيس يون سيوك يول رئيس جمهورية كوريا خلال زيارتنا لجمهورية كوريا، والتي تؤكد حرصنا على مواصلة تعزيز العلاقات بين بلدينا الصديقين. ونأمل أن تسهم هذه الزيارة في خدمة تطلعاتنا ورؤانا المستقبلية لما فيه خير بلدينا وشعبينا الصديقين

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

1444/4/23

2022/11/17