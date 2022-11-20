محمد بن سلمان يبعث برقية شكر إلى أمير قطر

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بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية شكر، لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، إثر مغادرته الدوحة، بعد حضوره حفل افتتاح بطولة كأس العالم فيفا 2022، فيما يلي نصها:
صاحب السمو الشيخ / تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله
أمير دولة قطر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
يسرني وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أعرب لسموكم عن بالغ الشكر والتقدير لما لقيته والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مهنئاً سموكم على نجاح افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم.
ومتمنياً لسموكم موفور الصحة والسعادة، وللشعب القطري المزيد من الرقي والتقدم والازدهار.. وتقبلوا تحياتي وتقديري.
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء
الدوحة: 26 / 4 / 1444هـ
الموافق: 20 / 11 / 2022م