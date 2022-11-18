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لتطوير الشراكة بين البلدين

محمد بن سلمان يتوج زيارته بإنشاء المجلس السعودي التايلاندي

2022-11-18 الساعة 12:38
محمد بن سلمان يتوج زيارته بإنشاء المجلس السعودي التايلاندي
المواطن - الرياض

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في سياق الخطوات المتسارعة بين المملكة وتايلاند لتطوير الشراكة بينهما، وافق مجلس الوزراء بالمملكة على محضر اتفاق إنشاء مجلس التنسيق السعودي التايلاندي، بهدف تفعيل التعاون الثنائي في المجالات الإستراتيجية الرئيسية، والتي تأتي تزامنًا مع زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى تايلاند لتتوج زيارته الأولى وتعزيز سبل التعاون.

ويمكن استعراض أبرز مجالات التعاون التي تربط المملكة مع تايلاند في المجال النفطي والتبادل التجاري وكذلك في مجال الزراعة كما يلي:

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اتفاقيات نفطية

– ترتبط شركة أرامكو باتفاقية مع شركة “بي تي تي بابلك” التايلاندية لبيعها 166 ألف برميل في اليوم من النفط الخام، واقترحت الشركة زيادة الكميات والمدة، بمبدأ التسليم شاملًا التكلفة وأجرة الشحن.

– يوجد لدى شركة (سابك) مصنع في تايلاند ينتج المواد المتخصصة مثل منتج NORYL) نوريل كما تبلغ كمية مبيعات الشركة السنوية من المنتجات البتروكيمياوية والأسمدة في السوق التايلاندية قرابة (1,3) مليون طن، ويتبع (سابك) مكتب لإدارة عملياتها في بانكوك، يبلغ عدد الموظفين فيه 83 موظفًا.

– يبلغ حجم صادرات المملكة غير النفطية إلى تايلاند في 2021 ما قيمته 723 مليون دولار، فيما بلغت صادرات المملكة النفطية في العام نفسه إلى تايلاند 4.107 مليون دولار، ويعمل في السوق السعودي نحو 2,242 عامل من العمالة التايلاندية الماهرة.

التبادل التجاري

أما ما يخص التبادل التجاري تحتل المملكة المرتبة 14 في قائمة الشركاء التجاريين لواردات تايلاند من العالم بقيمة 5.839 مليون دولار، كما تحتل المملكة المرتبة 29 في قائمة الشركاء التجاريين لصادرات تايلاند إلى العالم بقيمة 1.613 مليون دولار.

كما بلغ حجم التجارة بين المملكة وتايلاند في العام 2021 ما قيمته 7.166 مليون دولار، وسجل الميزان التجاري فائض لصالح المملكة، حيث صدرت المملكة لتايلاند بقيمة 4.831 مليون دولار، واستوردت من تايلاند ما قيمته 2.335 مليون دولار.

تعاون زراعي

وتسعى المملكة وتايلاند للتعاون في مجال الزراعة من خلال عقد لقاءات شراكة بين القطاع الخاص في البلدين لتسهيل تجارة المحاصيل الأساسية وخاصة الأرز، فضلًا عن رغبة المملكة في تصدير التمور للأسواق التايلاندية، وتعزيز التعاون مع الجانب التايلاندي في مجال الاستزراع السمكي ومنتجات الدواجن.

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