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محمد بن سلمان
حضر المباراة الافتتاحية لكأس العالم

محمد بن سلمان يدعم قطر.. توجيه وحضور وارتداء وشاح

2022-11-20 الساعة 10:39
محمد بن سلمان يدعم قطر.. توجيه وحضور وارتداء وشاح
المواطن - الرياض

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دعم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قطر خلال كأس العالم والمباراة الافتتاحية اليوم الأحد أمام منتخب الإكوادور، وذلك عبر خطوات فعلية ملموسة تنم عن الأخوة والتقدير والمحبة التي تجمع البلدين الشقيقين والقيادتين.

حضور:

وكان الدعم من جانب ولي العهد يتمثل في عدة جوانب، أولها تلبية دعوة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بحضور حفل افتتاح كأس العالم والمباراة الافتتاحية.

وشاح:

ومن أوجه الدعم كذلك ارتداء ولي العهد وشاح قطر خلال حضوره اليوم للفعاليات والمباراة، حيث نشر المصور في الديوان الملكي بندر الجلعود، صورة لولي العهد وهو يرتدي وشاح قطر، ويصافح أخاه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بمحبة وود.

كما بينت لقطات تشجيع ولي العهد لمنتخب قطر خلال المباراة ودعمه لها بارتداء الوشاح العنابي اللون، في مشهد يدل على المحبة والدعم الواضح من الأمير محمد بن سلمان لقطر.

ولي العهد في قطر:

ووصل الأمير محمد بن سلمان إلى دولة قطر فجر اليوم الأحد، تلبية لدعوة أخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم فيفا 2022.

توجيه ولي العهد

وكان ولي العهد وجه في وقت سابق اليوم جميع الوزارات والهيئات والجهات الحكومية بالمملكة بتقديم أي دعم إضافي أو تسهيلات تحتاج إليها الجهات النظيرة في دولة قطر الشقيقة لمساندة جهودها في استضافة بطولة كأس العالم 2022م.

كما تضمن التوجيه أن يقوم وزير الرياضة بمتابعة ذلك والرفع لسموه الكريم أولًا بأول.

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