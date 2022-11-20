حمد القاضي: نظام الثلاثة فصول سلبياته أكثر لعدة أسباب محمد بن سلمان يدعم قطر.. توجيه وحضور وارتداء وشاح السعودية تعيد رسم الخريطة الدولية بقيادة محمد بن سلمان لقطات لـ محمد بن سلمان خلال افتتاح كأس العالم بقطر متحدث الأرصاد: 11 يومًا تفصلنا عن دخول فصل الشتاء تسجيل 58 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 79 ولي العهد يصل إلى دولة قطر تلبية لدعوة الشيخ تميم توقعات بحالة مطرية شتوية مع بداية إجازة الطلاب أم سعودية تلخص تجربتها بتربية الأبناء في 10 نصائح ولي العهد يتسلم شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة كاسيتسارت التايلندية
دعم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قطر خلال كأس العالم والمباراة الافتتاحية اليوم الأحد أمام منتخب الإكوادور، وذلك عبر خطوات فعلية ملموسة تنم عن الأخوة والتقدير والمحبة التي تجمع البلدين الشقيقين والقيادتين.
صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية يدعم منتخبنا الوطني أمام الإكوادور مرتديًا وشاح قطر#قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022#قنوات_الكاس #Qatar2022#FIFAWorldCup pic.twitter.com/IPpWP4ZD5o
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 20, 2022
وكان الدعم من جانب ولي العهد يتمثل في عدة جوانب، أولها تلبية دعوة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بحضور حفل افتتاح كأس العالم والمباراة الافتتاحية.
ومن أوجه الدعم كذلك ارتداء ولي العهد وشاح قطر خلال حضوره اليوم للفعاليات والمباراة، حيث نشر المصور في الديوان الملكي بندر الجلعود، صورة لولي العهد وهو يرتدي وشاح قطر، ويصافح أخاه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بمحبة وود.
كما بينت لقطات تشجيع ولي العهد لمنتخب قطر خلال المباراة ودعمه لها بارتداء الوشاح العنابي اللون، في مشهد يدل على المحبة والدعم الواضح من الأمير محمد بن سلمان لقطر.
ووصل الأمير محمد بن سلمان إلى دولة قطر فجر اليوم الأحد، تلبية لدعوة أخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم فيفا 2022.
وكان ولي العهد وجه في وقت سابق اليوم جميع الوزارات والهيئات والجهات الحكومية بالمملكة بتقديم أي دعم إضافي أو تسهيلات تحتاج إليها الجهات النظيرة في دولة قطر الشقيقة لمساندة جهودها في استضافة بطولة كأس العالم 2022م.
كما تضمن التوجيه أن يقوم وزير الرياضة بمتابعة ذلك والرفع لسموه الكريم أولًا بأول.