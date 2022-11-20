محمد بن سلمان يشرف حفل افتتاح كأس العالم

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شرف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حفل افتتاح كأس العام 2022 في قطر الذي يقام الآن، في استاد البيت في العاصمة الدوحة.
فيديو | #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان خلال حضوره حفل #افتتاح_كأس_العالم 2022 في استاد البيت#الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/J2XcL2Wlvpقد يهمّك أيضاً
— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) November 20, 2022
وكان ولي العهد وجه في وقت سابق اليوم جميع الوزارات والهيئات والجهات الحكومية بالمملكة بتقديم أي دعم إضافي أو تسهيلات تحتاج إليها الجهات النظيرة في دولة قطر الشقيقة لمساندة جهودها في استضافة بطولة كأس العالم 2022م.
كما تضمن التوجيه أن يقوم وزير الرياضة بمتابعة ذلك والرفع لسموه الكريم أولًا بأول.