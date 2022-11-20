محمد بن سلمان يشرف حفل افتتاح كأس العالم

شرف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حفل افتتاح كأس العام 2022 في قطر الذي يقام الآن، في استاد البيت في العاصمة الدوحة.

توجيه ولي العهد

وكان ولي العهد وجه في وقت سابق اليوم جميع الوزارات والهيئات والجهات الحكومية بالمملكة بتقديم أي دعم إضافي أو تسهيلات تحتاج إليها الجهات النظيرة في دولة قطر الشقيقة لمساندة جهودها في استضافة بطولة كأس العالم 2022م.

كما تضمن التوجيه أن يقوم وزير الرياضة بمتابعة ذلك والرفع لسموه الكريم أولًا بأول.