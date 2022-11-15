محمد بن سلمان يشرف حفل عشاء الرئيس الإندونيسي

شرف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حفل العشاء، الذي أقامه الرئيس الإندونيسي لقادة مجموعة العشرين.

وقد حرص العديد من قادة وزعماء العالم المشاركين في القمة على تبادل أطراف الحديث مع ولي العهد، وظهر في لقطات أخوية وعفوية مع عدد من قادة الدول الصديقة والشقيقة.

لقاءات ولي العهد

وكان ولي العهد قد أجرى سلسلة من اللقاءات مع قادة الدول المشاركة في القمة، وجرى خلال اللقاءات بحث العلاقات الثنائية وتعزيز التفاهم حول القضايا المشتركة.

وكان من بين القادة الذين التقى بهم ولي العهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ورئيس الوزراء في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية السيد ريشي سوناك، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان والمدير العام لصندوق النقد الدولي السيدة كريستالينا غورغييفا وغيرهم الكثير.