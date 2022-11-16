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عُزف السلامان الوطنيان وتم استعراض حرس الشرف

مراسم استقبال رسمية لمحمد بن سلمان في كوريا الجنوبية

2022-11-16 الساعة 9:08
مراسم استقبال رسمية لمحمد بن سلمان في كوريا الجنوبية
المواطن - واس

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وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم، إلى العاصمة سيئول بجمهورية كوريا، في زيارة رسمية.

مراسم رسمية:

وكان في استقبال سمو ولي العهد بمطار القاعدة الجوية (سوينغ نام ) دولة رئيس وزراء كوريا السيد هان دوك سو.
وقد أجريت لسمو ولي العهد مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الملكي السعودي، والوطني الكوري، واستعراض حرس الشرف.


وقد وصل في معية سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الابراهيم، ومعالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان، ومعالي سكرتير سمو ولي العهد الدكتور بندر بن عبيد الرشيد، ومعالي نائب رئيس المراسم الملكية الأستاذ راكان بن محمد الطبيشي.

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