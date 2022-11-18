محمد كنو الأكثر مشاركة قبل مونديال 2022

يُعد نجم فريق الهلال، محمد كنو أكثر اللاعبين مشاركة مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في مبارياته الودية قبل انطلاق نهائيات كأس العالم 2022.

محمد كنو يتصدر

وخاض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم 10 مباريات ودية، استعدادًا لمونديال قطر 2022، وشارك محمد كنو في جميعهم، ما يدل على ثقة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد في اللاعب الهلالي.

وحرص رينارد على استدعاء محمد كنو لقائمة الأخضر خلال المعسكرات الماضية، رغم ابتعاده عن المشاركة مع الهلال، بسبب إيقافه لمدة 4 أشهر، ويُعد الأكثر مشاركة معه، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

قائمة المشاركين

وخاض حارس المرمى محمد العويس وعبدالإله العمري 9 مباريات ودية، فيما شارك 4 لاعبين في 8 مواجهات، وهم؛ هتان باهبري، فراس البريكان، علي البليهي وسعود عبد الحميد.

وشارك 5 لاعبين في 7 مباريات ودية مع الأخضر قبل كأس العالم 2022، وهم؛ نواف العابد، حسان تمبكتي، ناصر الدوسري، علي الحسن، وسالم الدوسري، ولعب 6 لاعبين لقاء واحد، وهم؛ محمد الربيعي، زياد الصحفي، هارون كمارا، خالد الغنام، زكريا هوساوي وعبدالرحمن العبود.