محمد كنو: مواجهة المكسيك صعبة ونسعى لصناعة التاريخ

أكد نجم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، محمد كنو أن الفرنسي هيرفي رينارد أفضل مدرب في مسيرته، مشددًا في الوقت ذاته على صعوبة مواجهة المكسيك.

تعليق محمد كنو

وتحدث محمد كنو في المؤتمر الصحافي الخاص بمواجهة الغد، قائلًا: “مباراة المكسيك ليست سهلة، نتمنى أن ننتصر ونتأهل إلى دور الـ16 في مونديال قطر”.

وتابع كنو: “مباراة المكسيك هي بالنسبة لنا حياة أو موت، نبحث عن صناعة التاريخ، عن تحقيق الفرحة للوطن، المواجهة مهمة لنا كلاعبين، وللوطن، ونحترم المكسيك، لأنه منتخب صعب وقوي بدنياً وبإذن الله نكون عند حسن الظن”.

كنو يُشيد برينارد

وأضاف محمد كنو: “ثقة المدرب فينا كبيرة، هو يجعلنا نقدم كل ما لدينا لنرد له الدعم الذي يقدمه لنا، أعتقد نحن مجموعة لاعبين منذ 3 سنوات في المنتخب نلعب باستمرار ولدينا تجانس كبير يجعلنا نظهر بصورة مميزة”.

وواصل محمد كنو حديثه قائلًا: “رينارد من أفضل المدربين في حياتي، تعلمت منه الكثير واستفدت منه الكثير ويستحق أن نقاتل من أجله”.

مواجهة حاسمة

ويلعب المنتخب السعودي ضد المكسيك، مساء يوم غد الأربعاء، على استاد لوسيل، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022.

ويقع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في المركز الثالث بمجموعته بنهائيات كأس العالم 2022 برصيد 3 نقاط، متساويًا مع الأرجنتين صاحبة المركز الثاني، فيما تتذيل المكسيك الترتيب برصيد نقطة.