محمد كنو يُعيد اكتشاف نفسه بمونديال 2022

ظهر النجم محمد كنو بشكل مميز مع منتخب السعودية الأول لكرة القدم ضمن منافسات النسخة الحالية من كأس العالم، ليكون من أبرز اللاعبين في صفوفه.

تألق محمد كنو

ويحظى محمد كنو بثقة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، حيث إنه أصر على ضمه لقائمة الأخضر طوال الفترة الماضية، رغم غيابه عن المشاركة مع الهلال للإيقاف، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وشارك محمد كنو كأساسي في مواجهتي الأرجنتين وبولندا ضمن منافسات مونديال قطر 2022، وكان الأفضل بين لاعبي الأخضر سواء من الناحية البدنية أو الفنية، ليجذب أنظار الصحف العالمية.

إشادة ومطالبة بالاحتراف

وأشادت صحيفة trivela البرازيلية بالمستوى المميز الذي يُقدمه كنو مع الأخضر، وأكدت أنه قدم أوراق اعتماده في المونديال، وأصبح مؤهلًا على الاحتراف بالخارج، مشددة على أنه أحد أفضل اللاعبين مع المنتخب.

وتفاعلت الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”تويتر”، مع أداء محمد كنو في أول جولتين، وطالبوه بمواصلة التألق وقيادة الأخضر للتأهل، فيما أكد البعض الآخر أنه يستحق الاحتراف في الدوريات الأوروبية الكبرى.

السعودية تواجه المكسيك

على الجانب الآخر، يستعد منتخب السعودية الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره المكسيكي، مساء يوم الأربعاء المقبل، على استاد لوسيل، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022.