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قدّم أداء مميزًا مع الأخضر

محمد نور أبهر الإسبان بمونديال 2006

2022-11-18 الساعة 7:58
محمد نور أبهر الإسبان بمونديال 2006
المواطن - مروة نبيل

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يُعد النجم محمد نور ضمن أبرز اللاعبين في تاريخ الكرة السعودية، وشارك مع الأخضر في 5 مباريات بنهائيات كأس العالم.

تألق محمد نور

واستعاد حساب كأس العالم فيفا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، ذكريات تألق محمد نور في مونديال 2006، ونشر مقطع فيديو لأبرز لقطاته خلال مواجهة السعودية وإسبانيا.

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محمد نور أمام إسبانيا في مونديال 2006 1
نور

وعلق حساب البطولة الرسمي قائلًا: “حينما أبهر محمد نور لاعبي وجماهير مُنتخب إسبانيا بمستوى غير اعتيادي.. الزئبقي قدم أداءً مرجعيًا للاعبين السعوديين، فمن الأقرب لتكراره في كأس العالم قطر 2022؟”.

ولعب نور مباراتين مع الأخضر في كأس العالم 2002، فيما شارك في 3 مواجهات خلال نسخة عام 2006، والتي شهدت ظهوره بشكل أفضل، حيث نجح في صناعة هدف، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

محمد نور
نور

السعودية في المونديال

ويبدأ الأخضر مشواره في كأس العالم 2022، يوم 22 نوفمبر، بمواجهة الأرجنتين على ملعب لوسيل، ثم يُلاقي بولندا على ملعب المدينة التعليمية، يوم 26، ويختتم مرحلة المجموعات أمام المكسيك، يوم 30، على ملعب لوسيل.

المنتخب السعودي في كأس العالم 2018
لاعبو المنتخب في مونديال 2018

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