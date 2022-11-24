مخاطر كثيرة للجمع بين الأدوية في وقت واحد

كشف الدكتور هانز ميخائيل مولنفيلد أن تعاطي أدوية كثيرة في الوقت نفسه ينطوي على مخاطر صحية، تتمثل في حدوث تفاعلات دوائية لها تأثير سلبي على مفعول الدواء وآثار جانبية مثل الصداع والدوار وصعوبات النوم وارتفاع خطر السقوط.

تفاعلات دوائية

وأردف مولنفيلد أن هذا الخطر يرتفع بصفة خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة كالسكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، وكلما كان المريض متقدمًا في العمر، ارتفع خطر حدوث تفاعلات دوائية وآثار جانبية؛ نظرًا لتراجع الأداء الوظيفي للكلى مع التقدم في العمر، ومن ثم يتم امتصاص الأدوية بشكل غير سليم ولتجنب هذه المخاطر، يتعين على الأشخاص، الذين يتعاطون عدة أدوية في الوقت ذاته، مراجعة الطبيب أو الصيدلي للتحقق من عدم حدوث تفاعلات دوائية بين المواد الفعالة المختلفة.

وترى منظمة الصحة العالمية أن “الإفراط في تناول الأدوية” يمثل مشكلة صحية عامة رئيسية، ويؤدي إلى نقل الملايين إلى المستشفيات على مستوى العالم بسبب الاستجابات السلبية للأدوية، كما يؤدي إلى إنفاق مليارات الدولارات في هيئة نفقات صحية غير ضرورية.