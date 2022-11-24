مخاطر كثيرة للجمع بين الأدوية في وقت واحد

هدف يعلن دورات مجانية في مجال الأمن السيبراني وزير الرياضة: الأخضر فاجأ الجميع وقدم أداء عالميًّا حالة مطرية خامسة الليلة على 3 مناطق جراحة ناجحة لـ ياسر الشهراني في غدة البنكرياس صدمة تظهرها استطلاعات الرأي بشأن ترشح ترامب تسجيل 51 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 62 فرحة ولي العهد بالفوز التاريخي للأخضر .. السجود شكرًا لله فرحة ولي العهد بفوز السعودية على الأرجنتين محمد بن راشد المنتخب السعودي : أفرحنا وأمتعنا وأسعدنا البوليفارد سيتي والبوليفارد ورلد وونتر لاند مجانًا اليوم
كشف الدكتور هانز ميخائيل مولنفيلد أن تعاطي أدوية كثيرة في الوقت نفسه ينطوي على مخاطر صحية، تتمثل في حدوث تفاعلات دوائية لها تأثير سلبي على مفعول الدواء وآثار جانبية مثل الصداع والدوار وصعوبات النوم وارتفاع خطر السقوط.
وأردف مولنفيلد أن هذا الخطر يرتفع بصفة خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة كالسكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، وكلما كان المريض متقدمًا في العمر، ارتفع خطر حدوث تفاعلات دوائية وآثار جانبية؛ نظرًا لتراجع الأداء الوظيفي للكلى مع التقدم في العمر، ومن ثم يتم امتصاص الأدوية بشكل غير سليم ولتجنب هذه المخاطر، يتعين على الأشخاص، الذين يتعاطون عدة أدوية في الوقت ذاته، مراجعة الطبيب أو الصيدلي للتحقق من عدم حدوث تفاعلات دوائية بين المواد الفعالة المختلفة.
وترى منظمة الصحة العالمية أن “الإفراط في تناول الأدوية” يمثل مشكلة صحية عامة رئيسية، ويؤدي إلى نقل الملايين إلى المستشفيات على مستوى العالم بسبب الاستجابات السلبية للأدوية، كما يؤدي إلى إنفاق مليارات الدولارات في هيئة نفقات صحية غير ضرورية.