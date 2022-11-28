Icon

فايننشال تايمز: الغرب يهدد صناعة النفط والسعودية تقوّمه Icon ولي العهد يطلق مخطط مطار الملك سلمان الدولي بالرياض Icon إنقاذ شخص سقط بشق صخري بأحد الجبال في العمارية Icon الحصيني: توقعات بأمطار غزيرة وجريان السيول.. ارفعوا الحلال عن الأودية Icon مساند توضح هدف خدمة نقل العمالة المنزلية للأفراد Icon 5 خطوات لحجز لقاح الإنفلونزا الموسمية Icon موعد صدور الأهلية لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور Icon تسجيل 34 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 80 Icon 30 يومًا على البرد الفعلي في جميع المناطق Icon الأخضر يؤجل حسم تأهله لثمن نهائي المونديال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
ظل متجمدًا 50 ألف عام 

مخاوف من تجدد جائحة أخرى بسبب فيروس الزومبي

2022-11-28 الساعة 6:41
مخاوف من تجدد جائحة أخرى بسبب فيروس الزومبي
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

مواضيع ذات علاقة

تجددت المخاوف من حدوث جائحة أخرى بعد فيروس كورونا، بعد أن أعاد العلماء إحياء فيروس الزومبي الذي ظل متجمدًا تحت بحيرة في سيبيريا لمدة 50 ألف عام.

وبحسب صحيفة ذا صن البريطانية، فقد حذر خبراء الأمراض من إمكانية إطلاق المزيد من الفيروسات الفتاكة مع ذوبان التربة الصقيعية بسبب درجات الحرارة العالية.

قد يهمّك أيضاً
Img

كريم بنزيما قد يتوج بمونديال 2022 رغم استبعاده!

Img

الديلي ميل: السعودية تُبكي الأرجنتين

واكتشف فريق طبي من جامعة إيكس مرسيليا فيروس باندورا الذي يُطلق عليه أيضًا فيروس الزومبي، مع ذوبان التربة الصقيعية في سيبيريا، روسيا، وتم العثور عليه محاصرًا تحت قاع بحيرة في ياقوتيا لمدة 48500 عام.

أقدم فيروس حي

ويُعتبر فيروس الزومبي أقدم فيروس حي حتى الآن، ويقول العلماء إنه يصيب الكائنات أحادية الخلية ولا يُعتقد أنه يشكل تهديدًا للبشر.

وأصدر البروفيسور جان ميشيل كلافيري الذي قاد الدراسة الرائدة، تحذيرًا صارخًا للسلطات الطبية وقال فريقه إن ما يصل إلى خُمس الأرض في نصف الكرة الشمالي مدعوم بأرض متجمدة بشكل دائم والتي إذا ذابت فإنها يمكن أن تطلق العنان لسلسلة من الميكروبات والفيروسات القاتلة التي ظلت كامنة لآلاف السنين.

مخاوف من تجدد جائحة أخرى بسبب فيروس الزومبي  

وعزل العالم 13 نوعًا من الفيروسات من سبع عينات من التربة الصقيعية القديمة؛ لأسباب تتعلق بالسلامة حيث يُعتقد أن هذه الفيروسات ليست قادرة على إصابة البشر.

خطر الفيروسات على البشرية

وجاء في الدراسة أن الخطر البيولوجي المرتبط بإحياء فيروسات ما قبل التاريخ تكاد لا تذكر.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وفاة والدة الأمير سعود بن مساعد بن...
السعودية اليوم

وفاة والدة الأمير سعود بن مساعد بن...

السعودية اليوم
السيطرة على 4 أسود داخل استراحة
السعودية اليوم

السيطرة على 4 أسود داخل استراحة

السعودية اليوم
حقيقة طرد ماسك لموظفة تويتر على الهواء 
العالم

حقيقة طرد ماسك لموظفة تويتر على الهواء 

العالم
المعيرفي: افتتاح مونديال قطر 2022 لحظات تاريخية
الرياضة

المعيرفي: افتتاح مونديال قطر 2022 لحظات تاريخية

الرياضة
جلسة سابعة لاختيار رئيس لبنان الجديد
العالم

جلسة سابعة لاختيار رئيس لبنان الجديد

العالم
تحذيرات من السيناريو الأسوأ في كييف
حصاد اليوم

تحذيرات من السيناريو الأسوأ في كييف

حصاد اليوم
الأمم المتحدة تدعو إيلون ماسك لاحترام حقوق...
العالم

الأمم المتحدة تدعو إيلون ماسك لاحترام حقوق...

العالم
زارعة قلب إماراتي في جسد مواطن بالرياض
السعودية اليوم

زارعة قلب إماراتي في جسد مواطن بالرياض

السعودية اليوم