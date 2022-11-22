مخططات مارك لفرض اشتراك شهري مقابل واتساب

انتشرت مخاوف من مخططات رئيس شركة ميتا، مارك زوكربيرغ، اللجوء لاستخدام تطبيق واتساب كمصدر أساسي لتحقيق الإيرادات، في ظل التراجع الكبير الذي تعاني منه الشركة على جميع الأصعدة.

واتساب وماسنجر

وصرح مارك زوكربيرغ، بأن تطبيقي واتساب وماسنجر، سيقودان الموجة التالية من المبيعات وتحقيق الدخل في الشركة، وليس مشاريع ميتافيرس، وفقًا لروسيا اليوم.

وجاء تصريح زوكربيرغ مع تزايد شكوك المستثمرين حول مدى قدرة مشاريع شركة ميتا في عالم ميتافيرس على تحقيق الأرباح في السنوات القليلة المقبلة، إضافة إلى تراجع أرباح الشركة بنسبة 52% إلى 4.4 مليار دولار خلال الربع الثالث من 2022.

الوضع المالي

وأتت هذه التصريحات في محاولة لتهدئة المخاوف بشأن الوضع المالي لشركة ميتا بعد تسريحها لنحو 11 ألف موظف، أظهرت أن زوكربيرغ قرر استخدام أحد أثقل أسلحته في عالم التواصل والدردشة بهدف طمأنة الموظفين والمستثمرين على المستقبل المالي للشركة.

وخلقت هذه الخطوة حالة من البلبلة لدى مستخدمي واتساب الذين يخشون من أن يؤدي ما كشفه زوكربيرغ إلى تحويله إلى تطبيق مدفوع أو تطبيق مليء بالإعلانات المدفوعة.