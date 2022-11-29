مدة بقاء فيروس الإنفلونزا في الهواء والأسطح

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كشف الدكتور عليان آل عليان، أخصائي طب الأطفال، وطبيب زمالة الأمراض المعدية، أن مدة بقاء فيروس الإنفلونزا الموسمية في الهواء تستمر من 3 إلى 4 ساعات، وبحد أقصى 12 ساعة.
د.عليان آل عليان: مدة بقاء فيروس الانفلونزا الموسمية في الهواء لا تتعدى 12 ساعة، وعلى الأسطح لا تتعدى 24 ساعة @Mofareh5#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/7AFLkezLYKقد يهمّك أيضاً
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 29, 2022
وأضاف أخصائي طب الأطفال، في لقاء لبرنامج يا هلا، الذي يذاع على قناة روتانا خليجية، أن فيروس الإنفلونزا الموسمية يظل على الأسطح مدة لا تتعدى 24 إلى 48 ساعة.
والإنفلونزا هي عدوى فيروسية تهاجم الجهاز التنفسي، وبالنسبة لمعظم الأشخاص، تزول الإنفلونزا من تلقاء نفسها. لكن أحيانًا يمكن أن تكون الإنفلونزا ومضاعفاتها قاتلة.