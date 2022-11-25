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سيغيب كل منهما عن مباريات مونديال قطر

مدة غياب سلمان الفرج والشهراني تُربك الهلال

2022-11-25 الساعة 5:10
مدة غياب سلمان الفرج والشهراني تُربك الهلال
المواطن - الرياض

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تأكد بشكل نهائي غياب سلمان الفرج قائد المنتخب السعودي عن مباريات كأس العالم 2022 في قطر، وذلك بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة الأرجنتين في الجولة الأولى يوم الثلاثاء الماضي.

وذكر الأخضر أن الفحوصات الطبية كشفت إصابة سلمان الفرج في عظمة الساق، بعد أن تم استبداله في المباراة، وشارك بدلًا منه اللاعب نواف العابد.

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مدة غياب سلمان الفرج

وبسبب تلك الإصابة فمن المتوقع غياب الفرج عن مباريات نادي الهلال المقبلة لمدة قد تتجاوز الـ 6 أسابيع، مما يعني أن اللاعب قد لا يشارك مع أزرق الرياض عند استئناف مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين في منتصف ديسمبر المقبل.

ياسر الشهراني يغيب لفترة طويلة

وسيفتقد نادي الهلال أيضًا خدمات لاعبه ياسر الشهراني لمدة تتراوح من 3 إلى 4 أشهر بسبب تدخل قوي عليه من الحارس محمد العويس في مباراة الأرجنتين.
إصابة ياسر الشهراني
الشهراني يُغادر الملعب مصابًا

وفي وقت سابق طمأن ياسر الشهراني، الجماهير، أمس الخميس، بعد نجاح العملية الجراحية التي خضع لها، موجهًا شكره للقيادة السعودية على حسن الرعاية والاهتمام.

وقال الشهراني في مقطع فيديو عبر سناب وزارة الحرس الوطني من داخل مدينة الملك عبدالعزيز الطبية: أحب أطمئنكم أنا بخير وصحة وعافية.

ووجه الشهراني شكره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على اهتمامهم وحرصهم على سلامته، كما وجه شكره لسمو وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر.

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