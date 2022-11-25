مدة غياب سلمان الفرج والشهراني تُربك الهلال

تأكد بشكل نهائي غياب سلمان الفرج قائد المنتخب السعودي عن مباريات كأس العالم 2022 في قطر، وذلك بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة الأرجنتين في الجولة الأولى يوم الثلاثاء الماضي.

وذكر الأخضر أن الفحوصات الطبية كشفت إصابة سلمان الفرج في عظمة الساق، بعد أن تم استبداله في المباراة، وشارك بدلًا منه اللاعب نواف العابد.

مدة غياب سلمان الفرج

وبسبب تلك الإصابة فمن المتوقع غياب الفرج عن مباريات نادي الهلال المقبلة لمدة قد تتجاوز الـ 6 أسابيع، مما يعني أن اللاعب قد لا يشارك مع أزرق الرياض عند استئناف مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين في منتصف ديسمبر المقبل.

ياسر الشهراني يغيب لفترة طويلة

وسيفتقد نادي الهلال أيضًا خدمات لاعبه ياسر الشهراني لمدة تتراوح من 3 إلى 4 أشهر بسبب تدخل قوي عليه من الحارس محمد العويس في مباراة الأرجنتين.