مدة غياب سلمان الفرج والشهراني تُربك الهلال

الملعب أكثر مكان للتعبير عن الفرح بفوز المنتخب السعودي عبدالعزيز بن سعود بن نايف يُرزق بـ الجوهرة أجواء باريسية فريدة في بوليفارد وورلد لقطات لسحب مياه الأمطار من أنفاق جدة الأرصاد: استمرار الأمطار على جدة حتى صباح الغد ياسر الشهراني يطمئن الجماهير بعد العملية الجراحية ولي العهد يعتمد التوجه التنموي لجزيرة دارين وتاروت حالة الاستنفار القصوى بجدة لمواجهة الحالة المطرية حي الأمير فواز أعلى كمية أمطار في جدة إنقاذ عائلة من 5 أشخاص احتجزهم سيل شعيب قرية الخيف
تأكد بشكل نهائي غياب سلمان الفرج قائد المنتخب السعودي عن مباريات كأس العالم 2022 في قطر، وذلك بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة الأرجنتين في الجولة الأولى يوم الثلاثاء الماضي.
وذكر الأخضر أن الفحوصات الطبية كشفت إصابة سلمان الفرج في عظمة الساق، بعد أن تم استبداله في المباراة، وشارك بدلًا منه اللاعب نواف العابد.
وفي وقت سابق طمأن ياسر الشهراني، الجماهير، أمس الخميس، بعد نجاح العملية الجراحية التي خضع لها، موجهًا شكره للقيادة السعودية على حسن الرعاية والاهتمام.
وقال الشهراني في مقطع فيديو عبر سناب وزارة الحرس الوطني من داخل مدينة الملك عبدالعزيز الطبية: أحب أطمئنكم أنا بخير وصحة وعافية.
ووجه الشهراني شكره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على اهتمامهم وحرصهم على سلامته، كما وجه شكره لسمو وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر.