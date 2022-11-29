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على هامش فعاليات كأس الدرعية للتنس

مدربة التنس العالمية جودي موراي في ضيافة وزارة الرياضة

2022-11-29 الساعة 7:07
مدربة التنس العالمية جودي موراي في ضيافة وزارة الرياضة
المواطن - الرياض

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تنظم وزارة الرياضة زيارة لمدربة التنس الأسكتلندية العالمية المخضرمة جودي موراي، والدة نجمي التنس الشهيرين آندي وجيمي موراي، إلى عدد من المدارس والجامعات في مدينة الرياض؛ لتقديم برنامج تدريبي وتعريفي عن اللعبة، وتشجيع الفتيات والنساء على ممارسة رياضة التنس، وذلك على هامش فعاليات كأس الدرعية للتنس التي ستقام خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل، ضمن فعاليات موسم الدرعية بنسخته الثانية.

تعليق جودي موراي

وحول مشاركتها على هامش كأس الدرعية للتنس قالت جودي موراي: “أعتقد أن تشجيع الجيل القادم على ممارسة كرة المضرب لا يقل أهمية عن مشاهدة نجوم التنس الذين سيشاركون في البطولات ذاتها؛ فإتاحة الفرصة أمام عدد أكبر من الناس لممارسة التنس في غاية الأهمية بالنسبة لي طوال مسيرتي الرياضية، والتعلق باللعبة كما حدث معي وكذلك أولادي جيمي وآندي”.

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طبيعة عمل مدربة التنس

وأضافت موراي أنها تحرص بشكل خاص على تدريب الفتيات والنساء على لعب التنس، سواء من أجل المتعة أو اللياقة البدنية أو ممارسة الرياضة لاحقاً، مشيرة إلى أنها تتطلع إلى مشاركة خبراتها المهنية في التنس للمجتمع السعودي، وتشجيع المزيد من الفتيات والسيدات على ممارسة الرياضة.

من جهتها، أشارت رئيسة الاتحاد السعودي للتنس أريج مطبقاني إلى أن الاتحاد يسعى لتطوير التنس النسائي، معتبرة كأس الدرعية فرصة مميزة للترويج للرياضة بالمملكة، وإقامة العديد من الأنشطة للفتيات السعوديات في المدارس والجامعات، والتي تتضمن زيارة مدربة التنس الشهيرة جودي موراي، بما تملكه من خبرة واسعة في مجال تشجيع النساء على ممارسة اللعبة حول العالم.

ومن المقرر أن تقدم جودي موراي دروساً متقدمة للمدربات واللاعبات والمهتمات بالتنس على مدار ثلاثة أيام من 6 إلى 8 ديسمبر على هامش كأس الدرعية للتنس الذي ترعاه شركة أرامكو، وكذلك دورات تدريبية لتعليم أساسيات اللعبة للفتيات والسيدات خلال البطولة، إضافة إلى الإشراف على سلسلة من الفعاليات بما في ذلك تجارب التنس الجامعية، ودروس التنس في المدارس، إلى جانب دورات تعليم أساسيات التنس للأطفال وأولياء الأمور في البطولة.

وطورت مدربة التنس العالمية سلسلة من المبادرات في لعبة التنس تتمحور حول التدريب والقيادة والعاملين بالمجال، مثل؛ برنامج Miss-Hits الذي تتبناه المدارس والأندية المجتمعية والمراكز الرياضية وكذلك نوادي التنس في المملكة المتحدة؛ لتدريب وتعليم الفتيات المبتدئات من سن 5 إلى 8 سنوات أساسيات التنس في بيئة تعليمية محفزة، وتشجيع الأمهات والمعلمات على ممارسة الرياضة، كما عملت موراي لسنوات عديدة مع رابطة محترفات التنس والاتحاد الدولي للتنس في تنظيم العديد من مشاركاتها بالبطولات في أنحاء العالم.

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