مدرب الأرجنتين: مباراة السعودية صعبة للغاية

رفض الأرجنتيني ليونيل سكالوني المدير الفني لـ منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم وصف مباراة المنتخب السعودي في الجولة الأولى من مباريات كأس العالم بـ السهلة.

وتحدث سكالوني على هامش مواجهة منتخب راقصي التانجو للإمارات وديًا غدًا قائلًا: “المنتخب السعودي يملك لاعبين بقدرات فنية مميزة، ولكن جميع المباريات صعبة وسيكون من السذاجة القول بأن المنتخب السعودي سيكون فريقًا سهلاً لأنه فريق قوي”.

مباريات المنتخب السعودي

وسيواجه المنتخب السعودي، منتخب التانجو يوم 22 نوفمبر ثم يواجه بولندا في الجولة الثانية يوم 26 نوفمبر، ثم يواجه منتخب المكسيك في الجولة الثالثة يوم 30 نوفمبر.

يذكر أن منتخب التانجو سيواجه الإمارات ثم يتجه مباشرة إلى قطر للتحضير للمشاركة في كأس العالم، بينما يواجه المنتخب السعودي غدًا، منتخب كرواتيا في آخر لقاء ودي قبل السفر إلى قطر.

الأرجنتين بطلة العالم مرتين

وسبق لـ راقصي التانجو، الفوز بالمونديال مرتين عامي 1978 و1986.