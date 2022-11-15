مدرب الأرجنتين: مباراة السعودية صعبة للغاية

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رفض الأرجنتيني ليونيل سكالوني المدير الفني لـ منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم وصف مباراة المنتخب السعودي في الجولة الأولى من مباريات كأس العالم بـ السهلة.
ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين:قد يهمّك أيضاً
– المنتخب السعودي يملك لاعبين بقدرات فنية مميزة وستكون مواجهة صعبة.. من السذاجة أن نقول أنها ستكون مواجهة سهلة خصوصاً أنها أول مباراة لنا في كأس العالم#الامارات_الأرجنتين pic.twitter.com/DMplK7laJi
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) November 15, 2022
وتحدث سكالوني على هامش مواجهة منتخب راقصي التانجو للإمارات وديًا غدًا قائلًا: “المنتخب السعودي يملك لاعبين بقدرات فنية مميزة، ولكن جميع المباريات صعبة وسيكون من السذاجة القول بأن المنتخب السعودي سيكون فريقًا سهلاً لأنه فريق قوي”.
وسيواجه المنتخب السعودي، منتخب التانجو يوم 22 نوفمبر ثم يواجه بولندا في الجولة الثانية يوم 26 نوفمبر، ثم يواجه منتخب المكسيك في الجولة الثالثة يوم 30 نوفمبر.
يذكر أن منتخب التانجو سيواجه الإمارات ثم يتجه مباشرة إلى قطر للتحضير للمشاركة في كأس العالم، بينما يواجه المنتخب السعودي غدًا، منتخب كرواتيا في آخر لقاء ودي قبل السفر إلى قطر.
وسبق لـ راقصي التانجو، الفوز بالمونديال مرتين عامي 1978 و1986.