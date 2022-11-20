Icon

حمد القاضي: نظام الثلاثة فصول سلبياته أكثر لعدة أسباب Icon محمد بن سلمان يدعم قطر.. توجيه وحضور وارتداء وشاح Icon السعودية تعيد رسم الخريطة الدولية بقيادة محمد بن سلمان Icon لقطات لـ محمد بن سلمان خلال افتتاح كأس العالم بقطر Icon متحدث الأرصاد: 11 يومًا تفصلنا عن دخول فصل الشتاء Icon تسجيل 58 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 79 Icon ولي العهد يصل إلى دولة قطر تلبية لدعوة الشيخ تميم Icon توقعات بحالة مطرية شتوية مع بداية إجازة الطلاب Icon أم سعودية تلخص تجربتها بتربية الأبناء في 10 نصائح Icon ولي العهد يتسلم شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة كاسيتسارت التايلندية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

كأس العالم
الرياضة
حصاد اليوم
مبديًا استغرابه من إلغاء هدف

مدرب الإكوادور: الفوز كان مهمًّا في أول مباراة

2022-11-20 الساعة 11:35
مدرب الإكوادور: الفوز كان مهمًّا في أول مباراة
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

أعرب مدرب منتخب الإكوادور الأول لكرة القدم، الأرجنتيني جوستافو ألفارو، عن سعادته بتحقيق الفوز ضد قطر في افتتاح بطولة كأس العالم 2022.

فوز الإكوادور

ولعب منتخب قطر ضد الإكوادور، مساء اليوم الأحد، على إستاد البيت في أولى مباريات مونديال 2022، وانتهت المباراة بخسارة العنابي بهدفين دون رد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

قد يهمّك أيضاً
Img

استبعاد فهد المولد قرار محبط

Img

نيوزيلندا تحقق في اختفاء 4 بيضات!

قطر والإكوادور
جانب من المباراة – المصدر fifa

تعليق جوستافو ألفارو

وأكد جوستافو ألفارو خلال المؤتمر الصحافي بعد المباراة أن الإكوادور قدم مستويات جيدة، وكان الفوز في أول مباراة مهمًا، مشددًا على أن المنتخب يسعى للوصول إلى الأدوار الإقصائية في كأس العالم.

ولفت إلى أن تقنية الفيديو لعبت دورًا في بداية المباراة، بعدما ألغت هدفًا، إلا أن اللاعبين لم يستسلموا أو يعرفوا الإحباط، مؤكدًا أنهم لديهم الرغبة والطموح لتحقيق إنجاز لهم ولوطنهم وأمام جماهيرهم.

قطر ضد الإكوادور
جانب من المباراة – المصدر @fifaworldcup_ar

وبشأن إلغاء هدف إينبر فالنسيا بعد مرور 3 دقائق فقط على انطلاق المباراة، علق مدرب الإكوادور قائلًا: “اللاعبون سألوني حين تم تأجيل احتساب الهدف ماذا يحدث بالضبط؟ والجميع كان يعتقدون أنه هدفًا”.

وواصل جوستافو ألفارو تعليقًا على إلغاء الهدف ساخرًا: “ربما احتاج لاعبنا ميشيل لتغيير شيء في أصابع قدمه لتجنب التسلل”.

وشدد على أنه طالب لاعبي الإكوادور باحترام قطر، لأنه منافس ويجب اختراق دفاعه بشكل كبير، وهو أمر كان مهمًّا لتحقيق الفوز، مضيفًا: “إن أردنا أن نتأهل للأدوار الإقصائية علينا أن نستعمل الهجمات المعاكسة بشكل أفضل والتحول سريعًا دفاعًا وهجومًا”.

منتخب الإكوادور
لاعبو المنتخب – المصدر @fifaworldcup_ar

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الصحة تحذر من مقولة: يقولون يكبر وينحف
صحة وطب‎

الصحة تحذر من مقولة: يقولون يكبر وينحف

صحة وطب‎
مدرب اليونايتد يتوعد كريستيانو رونالدو
الرياضة العالمية

مدرب اليونايتد يتوعد كريستيانو رونالدو

الرياضة العالمية
أعظم تطبيق في نظام الـ iOS
تكنولوجيا

أعظم تطبيق في نظام الـ iOS

تكنولوجيا
المرور: ترك المركبة مفتوحة يستوجب المخالفة
السعودية اليوم

المرور: ترك المركبة مفتوحة يستوجب المخالفة

السعودية اليوم
كريستيانو رونالدو قد يعود للبرتغال
الرياضة العالمية

كريستيانو رونالدو قد يعود للبرتغال

الرياضة العالمية
طفلة ووالدها من بين ضحايا تفجير إسطنبول
العالم

طفلة ووالدها من بين ضحايا تفجير إسطنبول

العالم
لا تحكِ مشاكل عملك لوالديك
آخر الاخبار

لا تحكِ مشاكل عملك لوالديك

آخر الاخبار
سعود عبدالحميد يمنح التقدم لـ الأخضر
كأس العالم

سعود عبدالحميد يمنح التقدم لـ الأخضر

كأس العالم