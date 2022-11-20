مدرب الإكوادور: الفوز كان مهمًّا في أول مباراة

أعرب مدرب منتخب الإكوادور الأول لكرة القدم، الأرجنتيني جوستافو ألفارو، عن سعادته بتحقيق الفوز ضد قطر في افتتاح بطولة كأس العالم 2022.

فوز الإكوادور

ولعب منتخب قطر ضد الإكوادور، مساء اليوم الأحد، على إستاد البيت في أولى مباريات مونديال 2022، وانتهت المباراة بخسارة العنابي بهدفين دون رد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

تعليق جوستافو ألفارو

وأكد جوستافو ألفارو خلال المؤتمر الصحافي بعد المباراة أن الإكوادور قدم مستويات جيدة، وكان الفوز في أول مباراة مهمًا، مشددًا على أن المنتخب يسعى للوصول إلى الأدوار الإقصائية في كأس العالم.

ولفت إلى أن تقنية الفيديو لعبت دورًا في بداية المباراة، بعدما ألغت هدفًا، إلا أن اللاعبين لم يستسلموا أو يعرفوا الإحباط، مؤكدًا أنهم لديهم الرغبة والطموح لتحقيق إنجاز لهم ولوطنهم وأمام جماهيرهم.

وبشأن إلغاء هدف إينبر فالنسيا بعد مرور 3 دقائق فقط على انطلاق المباراة، علق مدرب الإكوادور قائلًا: “اللاعبون سألوني حين تم تأجيل احتساب الهدف ماذا يحدث بالضبط؟ والجميع كان يعتقدون أنه هدفًا”.

وواصل جوستافو ألفارو تعليقًا على إلغاء الهدف ساخرًا: “ربما احتاج لاعبنا ميشيل لتغيير شيء في أصابع قدمه لتجنب التسلل”.

وشدد على أنه طالب لاعبي الإكوادور باحترام قطر، لأنه منافس ويجب اختراق دفاعه بشكل كبير، وهو أمر كان مهمًّا لتحقيق الفوز، مضيفًا: “إن أردنا أن نتأهل للأدوار الإقصائية علينا أن نستعمل الهجمات المعاكسة بشكل أفضل والتحول سريعًا دفاعًا وهجومًا”.