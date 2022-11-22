مدرب المغرب يُطالب بالتعلم من الأخضر

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طالب المدير الفني لمنتخب المغرب الأول لكرة القدم، وليد الركراكي الجميع بالتعلم من الأخضر، وذلك بعد نجاحه في الفوز على الأرجنتين.
وعلق وليد الركراكي على مواجهة المغرب المرتقبة بالمونديال، قائلًا: “كرواتيا تملك لوكا مودريتش وهي مرشحة أمامنا، لكني أيضًا أملك حكيم زياش وأشرف حكيمي ونصير مزوراوي وآخرين، لن نركز على لاعب واحد”.
وبشأن قدرة منتخب كرواتيا على الاستحواذ، علق مدرب المغرب خلال تصريحاته في المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة، قائلًا قائلًا: أنظروا للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، لقد أعطاكم دروسًا اليوم في عدم أهمية ذلك”.
ومن المقرر أن يبدأ منتخب المغرب الأول لكرة القدم مشواره في نهائيات كأس العالم 2022، بمواجهة كرواتيا على استاد البيت، يوم غد الأربعاء عند الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت السعودية.
ولعب منتخب السعودية ضد الأرجنتين اليوم على استاد لوسيل، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية للمجموعة الثالثة بمونديال قطر 2022، وتقدم التانغو عن طريق ليونيل ميسي من ركلة جزاء عند الدقيقة 10.
وانتفض لاعبو الأخضر خلال أحداث الشوط الثاني، ونجح صالح الشهري في تسجيل التعادل عند الدقيقة 48، قبل أن يسجل سالم الدوسري الهدف الثاني عند الدقيقة 53، لتنتهي المباراة بتحقيق المنتخب السعودي لفوز تاريخي.