مدرب المكسيك: السعودية منافس قوي

أبدى الأرجنتيني جيراردو مارتينو المدير الفني لـ منتخب المكسيك إعجابه بقدرات منتخب السعودية، وذلك قبل مواجهة المنتخبين غدًا في الجولة الثالثة من دور المجموعات في كأس العالم 2022 بقطر.

تعليق مدرب المكسيك

وتحدث مارتينو في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الغد قائلًا: ” المنتخب السعودي منافس قوي، لا يمكن التقليل من قدراته، علينا جميعًا أن نتذكر، ماذا فعل أمام الأرجنتين؟، أحترم المنتخب السعودي كثيرًا ولكنني لا أخشى المواجهة”.

وأضاف مارتينو: ” بلا شك عدم تسجيل هدف في مباراتي بولندا والأرجنتين، أمر مقلق للمنتخب المكسيكي، نريد اللعب والخروج برأس مرفوعة، ويجب أن نفوز ولن نهتم بنتيجة مباراة الأرجنتين وبولندا”.

تشافي يتوقع فوز السعودية

وفي سياق آخر، تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لـ الإسباني تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة الإسباني، وهو يتوقع فوز منتخب السعودية غدًا على نظيره المكسيكي في الجولة الثالثة من دور المجموعات في نهائيات كأس العالم.

وكان تشافي قال في الفيديو: ” المنتخب السعودي سيفوز على المكسيك، يا لها من مفاجأة”.

ويحتاج الأخضر للفوز على المكسيك غدًا، وذلك من أجل التأهل إلى دور ثمن النهائي في مونديال قطر، وتكرارًا لإنجاز مونديال 1994 في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان المنتخب السعودي فاز على الأرجنتين في الجولة الأولى بنتيجة هدفين لهدف، ثم خسر أمام المنتخب البولندي بنتيجة هدفين دون رد