مدرب باريس سان جيرمان يرفع راية التحدي

رفع مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، كريستوف جالتيه راية التحدي بعد حسم التأهل إلى الدور ثمن النهائي في دوري أبطال أوروبا.

تأهل باريس سان جيرمان

وفاز سان جيرمان على مضيفه يوفنتوس بالأمس بنتيجة 2/1، ضمن منافسات الجولة السادسة من المجموعة الثامنة في دوري أبطال أوروبا، فيما نجح بنفيكا في اكتساح حيفا بنتيجة 6/1.

وفقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان صدارة المجموعة لصالح بنفيكا، على الرغم من تساوي أرقامهما في مرحلة المجموعات، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

جالتيه لا يخشى أي منافس

وتحدث جالتيه بعد حسم التأهل رسميًا، من خلال صحيفة “ليكيب” الفرنسية، قائلًا: “إذا استقبلنا هدفاً أقل في المباراة الماضية، لكنا تصدرنا المجموعة، لكنني سعيد بأداء فريقي”.

وواصل المدير الفني الفرنسي تصريحاته قائلًا: “من يريد الذهاب بعيدًا في دوري الأبطال عليه تجاوز الأندية الكبيرة، وأعتقد أن القرعة ستضعنا في مواجهة فريق قوي”.

وأضاف “حتى الدقيقة 90 من مباراة يوفنتوس، كنا في المركز الأول، والآن نحن في المركز الثاني، مبروك لبنفيكا، نحن الفريقان الوحيدان في أوروبا اللذان لم نخسر في جميع المسابقات منذ بداية الموسم”.

وتابع مدرب باريس سان جيرمان تصريحاته قائلًا: “سننتظر بهدوء القرعة، لكن اللاعبين يتعاملون مع الأمور بمنتهى الجدية”.

وينتظر باريس سان جيرمان قرعة صعبة في الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا، حيث إنه مرشحًا لمواجهة أحد الفرق التالية، تشيلسي، بايرن ميونيخ، توتنهام، بورتو، ريال مدريد، مانشستر سيتي ونابولي.