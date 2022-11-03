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بعد التأهل بدوري أبطال أوروبا

مدرب باريس سان جيرمان يرفع راية التحدي

2022-11-03 الساعة 2:29
مدرب باريس سان جيرمان يرفع راية التحدي
المواطن - الرياض

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رفع مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، كريستوف جالتيه راية التحدي بعد حسم التأهل إلى الدور ثمن النهائي في دوري أبطال أوروبا.

تأهل باريس سان جيرمان

وفاز سان جيرمان على مضيفه يوفنتوس بالأمس بنتيجة 2/1، ضمن منافسات الجولة السادسة من المجموعة الثامنة في دوري أبطال أوروبا، فيما نجح بنفيكا في اكتساح حيفا بنتيجة 6/1.

يوفنتوس ضد باريس سان جيرمان
جانب من المباراة – المصدر @PSG_English

وفقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان صدارة المجموعة لصالح بنفيكا، على الرغم من تساوي أرقامهما في مرحلة المجموعات، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

بنفيكا
لاعبو بنفيكا – المصدر @slbenfica_en

جالتيه لا يخشى أي منافس

وتحدث جالتيه بعد حسم التأهل رسميًا، من خلال صحيفة “ليكيب” الفرنسية، قائلًا: “إذا استقبلنا هدفاً أقل في المباراة الماضية، لكنا تصدرنا المجموعة، لكنني سعيد بأداء فريقي”.

وواصل المدير الفني الفرنسي تصريحاته قائلًا: “من يريد الذهاب بعيدًا في دوري الأبطال عليه تجاوز الأندية الكبيرة، وأعتقد أن القرعة ستضعنا في مواجهة فريق قوي”.

باريس سان جيرمان
لاعبو سان جيرمان – المصدر @PSG_English

وأضاف “حتى الدقيقة 90 من مباراة يوفنتوس، كنا في المركز الأول، والآن نحن في المركز الثاني، مبروك لبنفيكا، نحن الفريقان الوحيدان في أوروبا اللذان لم نخسر في جميع المسابقات منذ بداية الموسم”.

وتابع مدرب باريس سان جيرمان تصريحاته قائلًا: “سننتظر بهدوء القرعة، لكن اللاعبين يتعاملون مع الأمور بمنتهى الجدية”.

وينتظر باريس سان جيرمان قرعة صعبة في الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا، حيث إنه مرشحًا لمواجهة أحد الفرق التالية، تشيلسي، بايرن ميونيخ، توتنهام، بورتو، ريال مدريد، مانشستر سيتي ونابولي.

باريس سان جيرمان
لاعبو باريس سان جيرمان – المصدر @PSG_English

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