مدرب برشلونة: مواجهة اليونايتد صعبة

وصف المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز مدرب نادي برشلونة الإسباني، مواجهة مانشستر يونايتد الإنجليزي في ملحق الدوري الأوروبي بالصعبة.

برشلونة ضد اليونايتد

وسيواجه البارشا، القادم من دوري أبطال أوروبا، فريق مان يونايتد وصيف مجموعته في اليورباليج، في لقاء الملحق من أجل التأهل لدور الـ16 المكرر في الدوري الأوروبي بالفترة المقبلة.

وتحدث تشافي عن مواجهة اليونايتد قائلًا: “القرعة أوقعتنا ضد منافس صعب، ولكننا سنسعى للفوز عليه والفوز بـ الدوري الأوروبي لأول مرة في تاريخنا”.

الإشادة بـ رونالدو

وأضاف: ” كريستيانو رونالدو لاعب يصنع الفارق لقد كان أحد أفضل اللاعبين في وقت سابق”.

برشلونة سيبحث عن إقصاء مانشستر يونايتد للمضي قدمًا والفوز بـ الدوري الأوروبي للمشاركة في دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل، أما مان يونايتد فلا سبيل له إلا إقصاء برشلونة والبحث عن الفوز بـ الدوري الأوروبي للتأهل لدوري الأبطال في الموسم المقبل، في ظل صعوبة المنافسة بالنسبة له على المراكز المؤهلة لدوري الأبطال في الدوري الإنجليزي.

ويتواجد مانشستر يونايتد حاليًا في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وفي ظل المنافسة القوية من المتوقع عدم وجود اليونايتد في أول 4 مراكز مؤهلة لدوري الأبطال بالموسم المقبل، كما أنه تلقى 4 هزائم في الدوري الإنجليزي.

وفي الجهة الأخرى، يسير برشلونة بشكل جيد في الدوري الإسباني حيث يحتل صدارة الدوري وتلقى هزيمة واحدة فقط وكانت ضد ريال مدريد.

وسيواجه البارشا، فريق أوساسونا مساء غد في الجولة الـ14 من الدوري الإسباني حيث تنطلق المباراة في الـ11 والنصف مساءً بتوقيت السعودية.