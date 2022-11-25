مدرب بولندا: مباراة السعودية صعبة علينا

أكد تشيسلاف ميشنيفيتش المدير الفني لمنتخب بولندا الأول لكرة القدم على أن مواجهة فريقه لمنتخب السعودية غدًا في مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات في كأس العالم ستكون في غاية الصعوبة.

وقال تشيسلاف ميشنيفيتش في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الأخضر: “المباراة أمام الأخضر ستكون صعبة علينا وحاسمة في نفس الوقت، نشعر بالارتياح ونحن سنركز فقط على المباراة، ولن نُغير في خطتنا، بعد فوز الأخضر على الأرجنتين”.

القنوات الناقلة لـ مباراة السعودية ضد بولندا

وتُقام مباراة السعودية وبولندا غدًا في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة عبر قنوات BEIN SPORTS HD 3 MAX , BEIN SPORTS HD 2 MAX , ALKASS EXTRA ONE HD, ALKASS EXTRA 2 HD.

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