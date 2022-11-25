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تقام غدًا بنهائيات كأس العالم

مدرب بولندا: مباراة السعودية صعبة علينا

2022-11-25 الساعة 3:47
مدرب بولندا: مباراة السعودية صعبة علينا
المواطن - محمد سمعه

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أكد تشيسلاف ميشنيفيتش المدير الفني لمنتخب بولندا الأول لكرة القدم على أن مواجهة فريقه لمنتخب السعودية غدًا في مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات في كأس العالم ستكون في غاية الصعوبة.

وقال تشيسلاف ميشنيفيتش في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الأخضر: “المباراة أمام الأخضر ستكون صعبة علينا وحاسمة في نفس الوقت، نشعر بالارتياح ونحن سنركز فقط على المباراة، ولن نُغير في خطتنا، بعد فوز الأخضر على الأرجنتين”.

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القنوات الناقلة لـ مباراة السعودية ضد بولندا 

وتُقام مباراة السعودية وبولندا غدًا في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة عبر قنوات BEIN SPORTS HD 3 MAX , BEIN SPORTS HD 2 MAX , ALKASS EXTRA ONE HD, ALKASS EXTRA 2 HD.

بولندا تتعادل مع المكسيك

وكان الأخضر هزم منتخب الأرجنتين في الجولة الأولى بنتيجة هدفين مقابل هدف، بينما تعادل منتخب بولندا مع المكسيك بدون أهداف.

وإذا خسر المنتخب البولندي أمام المنتخب السعودي، فسوف يصعد الأخضر لدور ثمن النهائي من مباريات مونديال قطر 2022، في تكرار لإنجاز مونديال 1994، بينما يُصبح منتخب بولندا قريبًا من توديع مونديال قطر.

جدير بالذكر أن المنتخب البولندي سيختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة منتخب الأرجنتين يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة.

وكان اللاعب البولندي روبيرت ليفاندوفسكي أهدر ركلة جزاء لمنتخب بلاده في مباراة المكسيك الماضية.

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